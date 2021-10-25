بسبب قرض... ضرب زوجته حتى الموت!

تمكن ضباط مركز شرطة نبروه بمحافظة الدقهلية من كشف لغز مقتل سيده بقرية نشا بالدقهلية حيث تبين ان الزوج هو القاتل .ورد اخطارا لمديرية امن الدقهلية من مركز شرطة نبروه، بورود بلاغ من مستشفى نبروه المركزي بوصول"نوسة م ز ، 29عامًا، من قرية نشا دائرة المركز، جثة هامدة حيث وجد أثار ضرب وتعذيب على جسدها.أنتقل ضباط مباحث مركز شرطة نبروه ، الى مكان الواقعه وبسؤال اسرة المجنى عليها اتهموا زوجها ويدعي "س ع. ا."، 37 عاما عاطل، بقتلها.وأكدت أسرتها أن الزوجة سبق وأن ضمنت زوجها في قرض منذ فترة، إلا أنه رفض سداده وتضامنت أختها معها حتى تمكنوا من سداده، إلا أن الزوج طلب منها منذ 10 أيام أن تضمنه في قرض جديد فرفضت فضربها وعذبها حتى لفظت انفاسها الاخيرةبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط مباحث المركز من إلقاء القبض عليه وبمواجهتة اعترف بإرتكاب الواقعة وتعديه علي زوجتة بالضرب ، بسبب رفضها الحصول علي قرض وأحضر لها طبيب إلا انها لفظت انفاسها الاخيرة.فيما أمر النيابة العامة بنقل الجثة إلي مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها وبيان سبب الوفاة وحرر محضرا بالواقعة.