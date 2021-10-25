بحسب توقعات ماغي فرح.. هذا ما ينتظركم في الأسبوع الأخير من شهر تشرين الأول

هل يُعتبر الأسبوع الرابع والأخير من شهر جيداً؟ وهل سيكون هناك الكثير من الحركة والإنشغالات في حياتك العملية؟ وهل سيدعمك الفلك ويُوفر لك طاقة كبيرة جداً لتسهيل عملك وتنقلاتك؟ اليكم التوقعات المهنية التي سترافقكم في الأسبوع الرابع من شهر تشرين الأول 2021، وفقاً لتوقعات الإعلامية وخبيرة الأبراج ماغي فرح.

برج الحمل

تنفتح في آخر الشهر على بعض الطموحات البعيدة وربما تتردد إيذاء موضوع معين، لكن لديك أمل بتنفيذ أشياء جديدة بعد تاريخ ٢٧. قد تكون دخلت فترة من الوعود المالية. تُنهي الشهر مع ثلاثة أيام مناسبة تقع بين يوم ٢٩ و ٣١. ويكون يوم ٣٠ واعداً جداً ويحمل بعض التطورات. يكون تاريخ ٣٠ و ٣١، ممتازان للتواصل مع الفئات المحلية والخارجية. تهتم في بعض الشؤون الفكرية وتُقبل على معرفة جديدة وتتزود بأفكار مناسبة أو تُصغي لبعض الإقتراحات الغنية جداً.

برج الثور

تُحقق نجاحاً إجتماعياً كبيراً في الفترة هذه، وتكون مرتاحاً وتلتقي بفئات مناسبة جداً وتحقق مشاريع وتوسع الآفاق، لكن حاذر من بعض العدائية بين تاريخ ٢٨ و ٢٩. قد يحاول البعض جذبك لكنك تكون مسلحاً حتى لا تقع ضحية بعض الحيل التي تحاك. تكون متحفظاً وتحرص على أن لا تعطي الثقة حتى تاريخ ٣٠.

برج الجوزاء

قد تتاح لك فرص عمل مهمة في مجالات غالية على قلبك أو حتى تزيد عائداتك وتكسب الأرباح. تكون الأجواء جيدة بين تاريخ ٢٦، و٢٧، ومناسبة وتتلقى خلالها الدعم من بعض الزملاء أو المسؤولين. تتقدم أعمالك بشكل أفضل في أواخر الشهر وقد تحقق بعض الإنجازات. لديك مشروع مستقبلي قد يصادف معارضة من قبل المحيط المهني خاصة بين تاريخ ٣٠ و ٣١. ورغم ذلك يحملان لك هذان اليومان، الرومانسية والوعود الشخصية.

برج السرطان

يشجعك تاريخ ٢٣ و٢٤، على إحداث تغيير مهم ويحمل لك الحظ. تحمل الفترة هذه تقلبات وعليك أن تضاعف جهودك لبلوغ الأهداف وتجنب قدر الإمكان النزاعات مع سلطة قوية. تجنب العمليات المالية بين تاريخ ٢٩ و ٣٠. تتوصل بين تاريخ ٣٠ و٣١، إلى إثبات وجهة نظرك بشيء معين لكن مطلوب منك التواضع والتعاون خاصة إذا تعلق الموضوع بشأن علمي.

برج الاسد

تُعد الفترة هذه جيدة جداً على الصعيد المادي وواعدة. تزدهر الأعمال بين ٢٨ و٣٠، وتختتم الشهر بصورة إيجابية جداً، ولا تُخفي في الوقت هذا مشاعرك أو قراراتك ولا تخاف من المبادرة أو المجازفة ومن إتخاذ قرارات حاسمة لأنك ستكون مدعوماً من السماء. تبحث آخر يومين من الشهر عن طرق لترجمة أفكارك إلى وقائع، وقد يكون الإبداع خلالهم مطلب مهم أو قد تقدم عملاً يطالبونك فيه الآخرين.

برج العذراء

مطلوب منك التروي وحاذر من مبادرات إنفعالية إبتداء من تاريخ ٢٦، وكن مسالماً وحاول الإصغاء لآراء الآخرين، ومن الأفضل لك إلغاء أو شطب أمراً لم يعد ملائما لك. تستعيد بتاريخ ٣١، بعض التطورات المهمة وتشعر بالإطمئنان، وتستفيد منها وتشعر بالآمال. ويبتسم لك الحظ .

برج الميزان

تُقدِّم عمل إبداعي أو يعترف الكثيرين بتفوقك شرط أن لا تطرح التحديات مع أحد، ولا حتى مع الزملاء أو المسؤولين بين تاريخ ٢٦ و٢٧.

برج العقرب

لا تخشى من المطالبة بحقوقك أو من عرض بعض الأفكار في الفترة هذه. بادر إلى جديد وقدم طلباتك بين تاريخ ٢٩ و ٣٠، ويعتبران هذان اليومان مناسبان لكل أنواع النشاطات الإجتماعية والإعلامية، وتستفيد من بعض الظروف التي ستخدم مصالحك.

برج القوس

تتلقى وعوداً واعدة جداً رغم أنه يتوجب عليك دراسة كل التفاصيل بإمعان. ادرس الوضع بهدوء ولا تتحمس لأنّ الفترة هذه دقيقة جداً، ولا تترك أحداً يخدعك بعروض فيها الكثير من المغالطات والتي تتطلب منك أن تكون دقيقاً. راهن على الأيام التي تقع بين ٢٨ و٣٠، لأنها جيدة جداً وتعطيك فرصة للتعبير عن نفسك، أو لتولّي منصب أو للقيام بسفر أو للإحتفال بمناسبة. حاذر من أخصام أشداء وشرسين بتاريخ ٣١.

برج الجدي

تشارك بمناسبة أو تحتفل بجديد وتشعر أنك محبوب ومطلوب في كل مكان . بالإضافة إلى ذلك تتلقى دعماً من فريق عمل او نقابة. حاذر من تاريخ ٢٦ و٢٧، وعليك مضاعفة جهودك حتى لا تتحمل فشل يلوح في هذين اليومين. عليك مراعاة مشاعر بعض المرجعيات وتتحفظ عن الإنتقاد ولو كان بناء.

برج الدلو

تتلقى عروضاً مهنية، وعليك دراستها بتأنّ من دون نقاش مفتوح ومهم يلقي الضوء على بعض البرامج والأفكار المهمة جداً. يكون التواصل ممتاز جداً في الوقت هذا وتكون بداية الأسبوع واعدة لكن عليك التراجع قليلاً بين تاريخ ٢٨ و٣٠، وحاول أن لا تتهور بقبولك بعض الشروط لأنه من الممكن أن تصاب بخيبة أمل. ولا تبدأ بجديد بين ٣٠ و ٣١، قبل إنهاء ما بدأت به سابقاً.

برج الحوت

وسِّع الآفاق وحاول نشر فكرك بالقول أو الكتابة. يوفر لك ماركور الوحي، لذا لا تضيع وقتك بلقاءات لا معنى لها. تُبصر أعمالك الضوء خاصة يوم ٢٧، الذي يحمل لك أرباحاً على ما يبدو. قد يسطع نجمك وتلعب جاذبيتك دوراً كبيراً في كسب التأييد والمستثمرين خاصة بين تاريخ ٢٨ و٣٠. تكون الفترة هذه حافلة بالجديد وحتى لو حملت خوفاً على الصعيد العام وبعض القلق وخوفك أنت من القلق.