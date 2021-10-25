منوعات

أوهمهم بالفوز... هكذا اخترق حساباتهم

Lebanon 24
25-10-2021 | 21:00
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حذرت شركة "بنده" السعودية للتجزئة، عملائها من محاولة هكر إيهام مستخدمي واتساب بالمملكة بالفوز بجوائز من الشركة عبر خطابات مزيفة.

وحسب صحيفة "سبق" المحلية، حاول الهاكر التلاعب بمستخدمي تطبيق واتساب عبر إرساله خطابات مزيفة لهم، تحمل شعار شركة بنده، لإيهامهم بأنهم فازوا بجوائز نقدية بعد إجراء سحب على الجوائز المالية في جميع الفروع.

وقالت شركة "بنده" إنها غير مسؤولة عن هذه الخطابات "ونرجو أخذ الحذر من التعامل مع هذه الرسائل غير الصحيحة"، مضيفة بأنه "يمكن متابعة أخبارنا على الموقع الرسمي وقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا".

(سبق)
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