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4 أبراج ملوك التأجيل والمماطلة.. لا تتعامل بجدية إلا في لحظات الضغط

Lebanon 24
25-10-2021 | 14:28
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التسويف والمماطلة هي عادة تأجيل الأشياء وتعمد تأخيرها، وهناك أشخاص دائما ما يحبون تأجيل الأشياء دون سبب مقنع طالما لن يترتب على ذلك أي مشاكل حقيقية، وذلك رغم حبهم للنجاح وتحقيق الإنجازات، لكن غالبًا ما يشعر هؤلاء الأشخاص بضرورة الشعور بزيادة الضغوط وتثاقل المهام والأعباء حتى يبدأون التعامل معها بجدية تامة.

وإليك أبرز الأبراج التى تعاني من التسويف والتأجيل ولا تتعامل بجدية إلا في لحظات الضغط. 
برج الثور
يتصف مواليد برج الثور بالعمل الجاد وحب النجاح والوصول إلى المجد، لكنهم يميلون إلى البرود في التعامل مع المهام الملقاة على عاتقهم، ورغم ذلك فإنهم سرعان ما يعملون بجدية إذا شعروا بالضغط.

برج الميزان
مواليد برج الميزان لهم جداولهم الخاصة، إذا لم يرغبوا فى العمل في وقت معين، فلن يفعلوا ذلك، مهما كانت المهمة المطلوبة منهم ضرورية، إنهم يعملون في أوقاتهم الخاصة ويعيشون في عالمهم الخاص.

برج الدلو
يشك مواليد برج الدلو دائمًا في أنفسهم وأفعالهم، إنهم يفرطون في التفكير في كل شيء وعادة الشك الذاتي هذه التي تجعلهم يتساءلون عن كل خطوة يقومون بها ويؤخرونها.

برج القوس
نظرًا لأن مواليد القوس مبدعون ومبتكرون بطبيعتهم، فإن لديهم الكثير من الأفكار التي تملأ رؤوسهم، لكنهم لا يعرفون من أين يبدأون، إنهم يميلون إلى الشعور بالارتباك بسبب الكثير من الأفكار وينهيون تأخير تنفيذها.
المصدر: اليوم السابع
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