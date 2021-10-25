مواليد هذه الابراج هم ملوك المال في شهر تشرين الثاني.. هل أنت من بينها؟

من هم ملوك المال خلال شهر تشرين الثاني المقبل بحسب توقعات الفلك؟. من ينتظره الربح ومن بإنتظاره الخسارات؟.

طالما انّ كوكب الزهرة متواجد في برج الجدي خلال شهر تشرين الثاني، فهذا يعني بحسب علم الفلك أنّ الفرص المالية الكبيرة ستكون بإنتظار 5 ابراج، تعرفوا اليها:

الميزان

هم ملوك المال في الدرجة الاولى خلال تشرين الثاني. سيكون امامهم الفرص المالية التي لم يحلموا بها يوماً.

العقرب

كوكب الزهرة الموجود في القوس ايضاً، سيعطي رفاهية مالية كبيرة الى برج العقرب. استعدوا الى الاموال.

القوس

هو صاحب البيت الذي يتواجد فيه كوكب الزهرة، وبالتالي سوف يكون شهر المال بالنسبة اليك.

الجدي

سيحصل مواليد برج الجدي على مساعدة مالية خلال تشرين الثاني.

الحمل

بعض مواليد برج الحمل سيكون لديهم حظوظ مالية خلال شهر تشرين الثاني. ولكن انتبهوا من خسارة مالية.