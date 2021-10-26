الحمل

يكون هذا اليوم مؤشراً إلى بعض التسرع، فحاول معالجة الوضع سريعاً قبل تفاقم الأمور والاصطدام بحائط مسدود

الثور

لا تترك الشكوك تؤثر في علاقتك بالشريك، وهذا من شأنه أن يوصلك إلى أماكن لا ترغب في الوصول اليها

الجوزاء

أجواء العمل الجيّدة ضرورية بغية التمكّن من إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح

السرطان

أجواء العمل الجيّدة ضرورية بغية التمكّن من إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح

الاسد



تعارض الشريك في عدة أمور، ولكن يستحسن ألا تدع هذا الخلاف يتفاقم لئلا تقع في المحظور

العذراء

إذا كنت تسعى لأفضل ما يمكن أن يعزّز موقعك في العمل، أمامك مجالات متعددة لتحقيق ذلك

الميزان

محاولات الشريك للسيطرة عليك متواصلة، لكنّك لن تكون مقتعناً بما يقدّمه من اقتراحات

العقرب

قد يطرأ هذا اليوم أمر مستجد، ولكنه يترك آثاراً إيجابية على أجواء العمل والعلاقة بالزملاء الجدد بصورة خاصة

القوس

الهدوء هو من أبرز صفاتك، وهذا يجعلك أكثر قرباً من الحبيب ومثالاً يحتذى

الجدي

يوم مناسب لترسيخ العلاقة بالشريك فأنت محاط بحبه من كل جانب، وتقدر عاطفته الكبيرة تجاهك

الدلو

قد تعترضك اليوم أزمات طارئة ومزعجة في العمل، تفرض عليك المزيد من الوعي لتجاوزها

الحوت