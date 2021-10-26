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هذه الأبراج لا تقبل التنازل ولا المساومات.. هل أنت من بينها؟

Lebanon 24
26-10-2021 | 07:00
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بعض الأشخاص يلجأون إلى التكيف والتسوية مع أي وضع من خلال التنازل عن بعض الأشياء في مقابل تحقيق مكاسب أخرى، ولكن آخرون لا يمكنهم قبول أي نوع من أنواع المساومة أو التسوية، فهم لا يقبلون سوى الأفضل دائمًا من وجهة نظرهم ولا يمكن ان يرضوا بأقل من ذلك تحت أي ظرف، وهو ما يجعلهم يجدون صعوبة في التكيف فهم غالبا لا يشعرون بالرضا أبدًا.

 

3 أبراج لا يمكنها قبول المساومات:

 

برج الثور

من مواصفات برج الثور أن مواليده لا يعرفون أبدا معنى التنازلات إنهم لا يريدون سوى الأفضل، ليسوا من الشخصيات التي يمكنها التكيف أو التنازل، لأن لديهم معايير عالية جدًا، يريدون كل شيء أن يكون الأفضل، سواء من حيث الأشياء المادية أو نوعية حياتهم

 

برج العذراء

من أهم مواصفات مواليد العذراء أنهم شخصيات مثالية، فقد يكون من الصعب جدًا إرضائهم، إنهم يتوقون إلى الكمال المطلق في كل مهمة يقومون بها، إنهم ليسوا من النوع الذي يمكنه قبول شيء أقل من توقعاتهم، أو يعرفون أنهم لا يستحقوا أفضل منه.

 

برج القوس

مواليد برج القوس شخصيات صعبة جدا في التعامل، لا يمكن اسعادهم بسهولة، أنهم يريدون أفضل الأشياء، فهم شخصيات صريحة للغاية، وهذا يجعلهم يتلفظون بما في داخلهم دائما، فالقوس ليس على استعداد أبدا لتقديم أي تنازلات في مقابل تحقيق أي مكسب، فهو يري نفسه يستحق الأفضل من كل شيء.

المصدر: اليوم السابع
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