25
o
بيروت
31
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
26
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
لشراء هاتف ذكي... باع زوجته مقابل مبلغ مالي كبير!
Lebanon 24
26-10-2021
|
06:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
ألقت السلطات الهندية القبض على شاب عمره 17 عاما، إثر اتهامه ببيع زوجته لمسن عمره 55 عاما مقابل 180 ألف روبية (نحو 2400 دولار).
ذكرت ذلك صحيفة "إنديا توداي" الهندية، في تقرير عن الواقعة، التي جرت بعض تفاصيلها في ولاية راجستان، شمال غربي الهند.
وأوضحت الصحيفة أن فريق عمل من الشرطة الهندية في ولاية أوديشا، تمكن من إنقاذ السيدة، التي باعها زوجها لرجل آخر في ولاية راجستان.
وقالت الصحيفة إن الشاب المتهم ببيع زوجته، من إحدى قرى ولاية أوديشا، مشيرة إلى أنه تزوجها بالطرق التقليدية، قبل نحو شهرين بعدما تعرف عليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ويرجع تاريخ الواقعة إلى آب الماضي، عندما ذهب الزوجان إلى ولاية راجستان للعمل، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن الشاب قرر بيع زوجته لرجل مسن بعد أيام من وصولهما الولاية، بحسب تحقيقات الشرطة.
وكشفت التحقيقات أيضا أن الشاب قام بصرف بعض الأموال التي حصل عليها من الرجل المسن على الطعام، إضافة إلى شراء هاتف ذكي حديث.
ولفتت الصحيفة إلى أن الشاب، تواصل مع أهل زوجته بعدما تخلي عنها وأخبرهم أنها تركته مع عشيقها، وهي الرواية التي لم ترق للعائلة وهو ما جعلها تقوم بإبلاغ الشرطة.
وبحسب الصحيفة، فإن الشرطة واجهت صعوبة في الوصول إلى الفتاة، لكنها تمكنت في نهاية الأمر من إنقاذها وإعادتها إلى عائلتها.
وذكرت الصحيفة أن الشاب الذي باع زوجته، قال في وقت لاحق إنه لم يقم ببيع زوجته، لكنه أوضح أنه كان يحتاج المال لإجراء جراحة في القلب، لكن المحكمة أمرت بوضعه في مؤسسة خاصة بالإصلاح والتهذيب.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة
حادثة تهزّ حي السلّم.. ماذا حصل؟
Lebanon 24
حادثة تهزّ حي السلّم.. ماذا حصل؟
21:42 | 2021-10-25
25/10/2021 09:42:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مواليد هذه الابراج هم ملوك المال في شهر تشرين الثاني.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
مواليد هذه الابراج هم ملوك المال في شهر تشرين الثاني.. هل أنت من بينها؟
16:12 | 2021-10-25
25/10/2021 04:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سار للعاملين في القطاع الخاص... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
خبر سار للعاملين في القطاع الخاص... اليكم التفاصيل
16:37 | 2021-10-25
25/10/2021 04:37:49
Lebanon 24
Lebanon 24
حقائق عن الليرة قد لا يعرفها البعض.. أين تُطبع؟
Lebanon 24
حقائق عن الليرة قد لا يعرفها البعض.. أين تُطبع؟
21:00 | 2021-10-25
25/10/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديوهات عن بداية أحداث الطيونة تثير بلبلة.. ما حقيقتها؟
Lebanon 24
فيديوهات عن بداية أحداث الطيونة تثير بلبلة.. ما حقيقتها؟
19:53 | 2021-10-25
25/10/2021 07:53:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
12:00 | 2021-10-26
بتهم الإساءة الجنسية لأطفال.. الحبس الاحتياطي لمدرب سباحة
11:00 | 2021-10-26
مواليد 4 أبراج يخوضون التحديات ويتفوقون.. هل أنت من بينهم؟
10:00 | 2021-10-26
هذه الأبراج ستحقق أحلامها في نهاية الـ 2021.. ماذا عنك؟
09:40 | 2021-10-26
"بعد زراعة الأعضاء من الخنزير"... الأزهر يحسم الجدل
09:00 | 2021-10-26
"التقاط كرة"... تمساح يقوم بحركة غريبة في ملعب للغولف
08:00 | 2021-10-26
مواليد هذه الأبراج هم ملوك الكذب والدراما.. احذروا منهم
فيديو
من جديد هند القحطاني تُثير الجدل بجرأة إطلالتها.. ارتدت "توب" من الصوف بقصة مكشوفة (فيديو)
Lebanon 24
من جديد هند القحطاني تُثير الجدل بجرأة إطلالتها.. ارتدت "توب" من الصوف بقصة مكشوفة (فيديو)
18:00 | 2021-10-24
26/10/2021 14:58:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبناني عن مايا دياب: "بخيلة وشايفة حالا"! (فيديو)
Lebanon 24
ممثل لبناني عن مايا دياب: "بخيلة وشايفة حالا"! (فيديو)
12:00 | 2021-10-24
26/10/2021 14:58:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ديك رومي يتحرش بمراسلة تلفزيونية.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
ديك رومي يتحرش بمراسلة تلفزيونية.. شاهدوا الفيديو
11:00 | 2021-10-24
26/10/2021 14:58:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact