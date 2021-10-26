"مأساة هوليوود".. مفاجأة مدوية بحق المتهم الرئيسي

لم تكن حادثة الإهمال التي تسببت في مقتل مديرة التصوير في فيلم "راست" الأولى التي يتورط فيها، مساعد المخرج ديف هولز، بحسب ما كشفت شبكة "سي إن إن" الأميركية، مساء الاثنين.وكشفت الشبكة الأميركية أن هولز طرد عام 2019 من فيلم (Freedom’s Path) أو مسار الحرية في عام 2019، بعدما خرجت رصاصة غير متوقعة من سلاح ناري في موقع التصوير، مما تتسب في إصابة أحد العاملين، وأوقف إنتاج الفيلم.وتطلبت حالة المصاب نقله إلى المستشفى، قبل أن يعود بعد إنتاج الفيلم بعد بضعة أيام.وبعد الحادث، طرد هولز من طاقم إنتاج الفيلم، الذي لم يتم استئنافه إلا بعد التأكد من استبداله بآخر وجلب صانع أسلحة جديد إلى الفيلم.وقالت الشركة المسؤولة عن إنتاج الفيلم للشبكة الأميركية إن طرد مساعد المخرج جاء بعد إجراء تحقيق وإبلاغه بالأسباب الداعية لطرده، مشيرة إلى أنه كان نادما جدا بشأن ما حدث.