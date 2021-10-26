بتهم الإساءة الجنسية لأطفال.. الحبس الاحتياطي لمدرب سباحة

وضع مدرب سباحة سابق رهن الحبس الاحتياطي حتى نوفمبر المقبل، وذلك بعد قرار صدر عن محكمة أسترالية، على خلفية اتهامات قديمة له بالإساءة الجنسية لأطفال.





وتم تسليم جون رجينالد رايت، 78 عاما، إلى ولاية كوينزلاند، بعد أن وجهت إليه الأسبوع الماضي تسع تهم بالإساءة الجنسية إلى الأطفال.

وترتبط التهم بوقائع مزعومة حدثت في أوائل الثمانينات من القرن الماضي في مدينتي بريزبن وروكهامتون.



وكان مقررا أن يمثل رايت أمام محكمة بريزبان الجزئيةـ السبت، غير أن قضيته أجلت ليومين لأسباب طبية.



ولم يمثل رايت أمام المحكمة حين ذكرت قضيته الاثنين ولم يطلب محاميه الكفالة، وفق ما ذكرت "الأسوشيتد برس".



ومن المقرر أن يمثل رايت للمحاكمة يوم 15 نوفمبر أمام نفس المحكمة.