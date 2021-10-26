منوعات

بتهم الإساءة الجنسية لأطفال.. الحبس الاحتياطي لمدرب سباحة

Lebanon 24
26-10-2021 | 05:00
A-
A+
Doc-P-879207-637708322878491643.jpg
Doc-P-879207-637708322878491643.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وضع مدرب سباحة سابق رهن الحبس الاحتياطي حتى نوفمبر المقبل، وذلك بعد قرار صدر عن محكمة أسترالية، على خلفية اتهامات قديمة له بالإساءة الجنسية لأطفال.


وتم تسليم جون رجينالد رايت، 78 عاما، إلى ولاية كوينزلاند، بعد أن وجهت إليه الأسبوع الماضي تسع تهم بالإساءة الجنسية إلى الأطفال.
وترتبط التهم بوقائع مزعومة حدثت في أوائل الثمانينات من القرن الماضي في مدينتي بريزبن وروكهامتون.

وكان مقررا أن يمثل رايت أمام محكمة بريزبان الجزئيةـ السبت، غير أن قضيته أجلت ليومين لأسباب طبية.

ولم يمثل رايت أمام المحكمة حين ذكرت قضيته الاثنين ولم يطلب محاميه الكفالة، وفق ما ذكرت "الأسوشيتد برس".

ومن المقرر أن يمثل رايت للمحاكمة يوم 15 نوفمبر أمام نفس المحكمة.
ويأتي احتجاز رايت إثر تحقيقات قامت بها شرطة ولاية كوينزلاند، بعد أن بثت هيئة الإذاعة الأسترالية مزاعم بأن المدرب اعتدى جنسيا على الأولاد الذين كان يدربهم.

وبعد الوفاة المفاجئة للاعب أولمبي ادعى أن مدرب السباحة الذي مرنه اعتدى عليه جنسيا، كشفت هيئة الإذاعة الأسترالية عن روايتين أخريين للاعبين آخرين يقولان إنهما تعرضا للاعتداء على يد نفس المدرب في حمام السباحة.

وصرح سباح جنوب إفريقي سابق ذو ترتيب عالمي للإذاعة الأسترالية بأنه تعرض للاعتداء على يد نفس المدرب لمدة ستة أشهر في عام 1998.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
02:00 | 2021-10-27
00:56 | 2021-10-27
00:00 | 2021-10-27
23:00 | 2021-10-26
16:00 | 2021-10-26
15:00 | 2021-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website