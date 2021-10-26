مواليد 4 أبراج يخوضون التحديات ويتفوقون.. هل أنت من بينهم؟

قد يخوض مواليد 4 ابراج في مرحلة لاحقة بعض التحديات ويحققون الفوز، بل التفوق على الآخرين. ومن اجل هذا عليهم استغلال الفرص المؤاتية لذلك وتعزيز القدرات التي يمكن ان تساعدهم على بلوغ هدف التميز. كذلك عليهم الحرص على التعاون مع فريق اذا استدعت الحاجة ذلك. والاهم ان يتحلوا بالصبر والقدرة على الانتظار والتفكير العقلاني والمرونة في التعامل مع المصاعب.

مواليد هذه الأبراج يخوضون التحديات بنجاح :

الحمل

من الممكن ان تطرأ على حياة هذا المولود بعض المستجدات غير المنتظرة. وقد يشعر في البدء ببعض الارتباك. الا انه يتمكن بعد هذا من التأقلم ومن التعامل مع العناصر الجديدة بمرونة وعقلانية وهدوء. وهذا ما يسمح له بالتخطيط وبوضع البرامج التي يمكن ان تساعده على تحقيق بعض احلامه المؤجلة. وقد يتمكن مولود هذا البرج في مرحلة لاحقة من هذا العام او من العام الجديد من الاستفادة من بعض الفرص التي تناسب واقعه الاجتماعي او المهني والتي تعود عليه بالعديد من الفوائد.

الميزان

يحتاج مولود الميزان حالياً الى الدفع المعنوي من اجل متابعة مسيرة التغيير الذي عزم على القيام به مؤخراً. وهو ما يمكن ان يتحقق في الاشهر المقبلة من حياته. فقد يتخلص من عبء حمله في سنوات سابقة وهو ما يشعره بالكثير من الارتياح النفسي. كذلك من الممكن ان يبدأ القيام بخطوات جديدة على المستوى المهني تنعكس بشكل ايجابي على حياته الاسرية والمادية. ويمكن ان تُقدم له بعض المخططات التي تمكنه من تحقيق نقلة نوعية. ولهذا تعد المرحلة المقبلة مولود هذا البرج بنسيان صعوبات السنوات السابقة وببدء ايام حافلة بأسباب الفرح. لذا عليه التوقف عن الاحساس بالقلق والتوتر.

الجدي

يعتقد مولود الجدي انه لن يعيش الاستقرار في حياته. الا ان الحقيقة تخالف اعتقاده هذا. فمن الممكن ان تعده السنوات المقبلة بمفاجآت على هذا الصعيد. وقد يتمكن من عيش ايام حافلة بالانجازات. وهذا ما يمكن ان يشعره بالرضى وان كان يقيم راهناً خارج بلده او بعيداً عن عائلته. كذلك قد تتاح له فرصة مهنية ينتظرها منذ مدة طويلة. ولهذا من الممكن ان يحقق بعض الارباح المادية التي حلم بها في سنوات سابقة. فليس عليه سوى التحلي بالصبر وعدم استعجال الامور.

الحوت

هو من مواليد 4 ابراج قد يخوضون التحديات ويتمكنون من تحقيق النجاح. فقد تشهد المرحلة المقبلة سطوع نجمه في محيطه الاجتماعي والمهني. وقد يتمكن من وضع بعض المخططات قريبة المدى التي تساعده على تغيير مجرى حياته بشكل لافت. ومن الممكن ان يحقق الارباح المادية غير المتوقعة وان يقوم ببعض الانجازات التي تلفت انظار رؤسائه في العمل. ولهذا قد تنتظره المفاجآت مثل الترقية او الزيادة على الراتب او غير ذلك. وقد يتمكن بعض مواليد الحوت من الانتقال الى مرحلة العمل الخاص الحر.