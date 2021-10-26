هذه الأبراج ستحقق أحلامها في نهاية الـ 2021.. ماذا عنك؟

مواليد 4 ابراج قد يتمكنون من تحقيق بعض احلامهم في نهاية العام 2021. وهذا يمكن ان يحدث استناداً على جهود بذلوها في مرحلة سابقة او على خطط يضعونها او على تمتعهم بقدرات مميزة او غير ذلك. ولهذا من الممكن ان تشكل نهاية هذه السنة موعداً لهم للاحتفال بإنجازاتهم على مختلف الصعد. وهكذا قد تلتفت اليهم الكثير من الانظار كما يتم الاحتفال معهم ببعض المناسبات السعيدة. اذاً هؤلاء هم مواليد 4 ابراج قد يتمكنون من الوصول الى احلامهم في نهاية سنة 2021.

العذراء

يعيش مولود العذراء حالة من التخطيط الدائم ومن التفكير بالتفاصيل المفيدة. فهو يرغب في تغيير واقعه وفي اخذ قرار يساعده على تحقيق التقدم. ولهذا يسعى الى تطوير قدراته والى بناء المزيد من الطاقات التي تمكنه من القيام بمشاريع مفيدة له ولمحيطه الاجتماعي ايضاً. فمولود العذراء من اصحاب الطموح الكبير ومن الاشخاص الذين يرفضون الاستسلام والغرق في اليأس او الرضى بالواقع الذي يعيشونه. كما انه لا يحب الاكتفاء بما حققه بل يحرص دائماً على الوصول الى المزيد.

الاسد

قد يصبح مولود الاسد الاكثر تميزاً مع حلول نهاية العام 2021. والسبب انه يتمتع بالكثير من الصبر والقدرة على التحمل والانتظار. وقد تثمر هذه الصفة لديه وتمكنه من اخذ بعض القرارات الصائبة والجريئة وان كانت تنطوي على المغامرة. كذلك قد يتمكن من حصاد ما زرعه في سنوات سابقة ومن الاستفادة من الفرص التي يمكن ان تتيحها له بعض العلاقات وخصوصاً على المستوى المهني. كما قد يحقق نقلة نوعية في حياته العائلية والاجتماعية.

الميزان

يعتقد مولود الميزان راهناً انه لن يتمكن من تحقيق ما يحلم به. وهو اعتقاد خاطئ وان كان يؤجل دائماً القيام ببعض الخطوات. ورغم هذا فإن امتلاكه الطاقات والمواهب يعتبر عاملاً اساسياً من عوامل نجاحه. ولهذا من الممكن ان يبدأ في نهاية العام القيام بخطوة تساعده على التقدم الى الامام. وهذا ما يدفع الكثيرين الى التحدث عنه مجدداً والى الحرص على التقرب منه وبناء علاقات الصداقة معه. اذاً قد يكون مولود هذا البرج نجم العام 2022 والاعوام التي تليه.

الدلو

يعتبر من مواليد الابراج الذين يشهدون الكثير من التغيير في حياتهم في نهاية العام 2021. وهو ما انتظره لسنوات طويلة. ولهذا ما زال عليه تحمل المصاعب لبعض الوقت قبل ان تفتح امامه الابواب. وهذه المرة من الضروري ان يحرص على اخذ القرارات الصائبة وعلى عدم تكرار اخطاء السنوات الماضية. كذلك عليه التمتع بالحكمة والمرونة والروية قبل اخذ اي قرار. فالمرحلة المقبلة من حياته واعدة جداً لكنها لا تحتمل الخطأ. ومن الضروري ان يراعي هذا. وهكذا يمكن ان يكون من مواليد 4 ابراج يحققون بعض الاحلام في نهاية 2021.