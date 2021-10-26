الإنطلاقة الذهبية.. أبراج ستكون من أصحاب الثروات مع بداية 2022 وتحديداً خلال هذه الاشهر

بحسب توقعات علم الفلك فإنّ هناك مجموعة من الأبراج ستكون من أصحاب الثروات مع بداية 2022 وتحقق مكاسب مالية كبيرة. فمن هم الابراج الـ4 الذين سيشهدون على تغييرات مالية مهمة؟.

العذراء

كوكب جوبيتر يتربع في برجه، ما يعني انفراجات مالية مهمة. وكذلك فرصة عمل طال إنتظارها.

القوس

من الابراج المحظوظة لوجود الشمس في بيت المال لدى القوس. هناك سفر في انتظار القوس ودعم مالي كبير جداً وخصوصاً في بداية كانون الثاني وشباط.

العقرب

شخص محظوظ جداً خلال انطلاقة اول ايام في العام 2002. هناك حلحلة كبيرة لامور مالية كانت عالقة. وشهر اذار سيكون شهر الحظ لديك.

الثور

علاقات وسفر وارتباط ومال، والحظ يحيط بك من كل النواحي، وخصوصاً المالية. انطلاقة ذهبية لمواليد برج الثور، وتحقيق أمنية بمساعدة شخص قريب.