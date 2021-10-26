ممثلة معروفة متوارية عن الأنظار

فُقدت في موسكو الممثلة الروسية المعروفة، سفيتلانا سفيتليتشنايا والبحث جار عنها بأكثر من 40 متطوعا يمثلون منظمة "ليزا أليرت" الخيرية للبحث والإنقاذ.وقال ناطق باسم المنظمة إن إجراءات البحث عن الممثلة شملت 3 دوائر في موسكو، ويشارك فيها 42 متطوعا قطعوا مسافة 30 كيلومترا بحثا عنها وفشلت إلى حد الآن كل المحاولات الرامية إلى اكتشاف الممثلة على الرغم من أن المتطوعين اتصلوا بأقسام الشرطة والمستشفيات في العاصمة وضواحيها.يذكر أن الممثلة، سفيتلانا سفيتليتشنايا فقدت في موسكو في 21 من الجاري وهي مصابة بمرض الخرف.وأوضح المتحدث باسم شرطة موسكو أن نجل الممثلة أبلغ الشرطة عن فقدان أمه الأحد 24 أكتوبر الجاري.وقال إن هناك معلومات تفيد بأن الممثلة حضرت قبل فقدانها إلى ورشة "غوركي" السينمائية حيث كان عليها أن تشارك في العرض التلفزيوني وكان مزاجها جيدا. لكن صحتها تدهورت فجأة، ما أجبر منظمي العرض على استدعاء سيارة إسعاف أوصلتها إلى أحد مستشفيات موسكو. ورفضت الممثلة البقاء في المستشفى وغادرته. ومنذ ذلك الحين لم يرها أحد.يذكر أن سفيتلانا سفيتليتشنايا البالغة من العمر 82 عاما شاركت في تصوير أفلام كثيرة، بما فيها "اليد الماسية"، "17 لحظة من الربيع"، "لا يمكن تغيير مكان الموعد" وغيرها.(تاس)