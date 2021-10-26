وضع "فظيع"... أطفال تركوهم مع جثة شقيقهم لأشهر

عُثر على 3 أطفال "متروكين" من أهلهم منذ أشهر في شقّة في مدينة هيوستن الأميركية كانت فيها أيضًا جثّة طفل رابع، بحسب ما أعلن مكتب الشرطة المحلية.وأوضحت الشرطة أنها عثرت، مساء الأحد، أيضا على والدة الأطفال وشريكها.وفي هذه المرحلة من التحقيق، تعدّ الشرطة أن الوالدين "ما كانا يعيشان في الشقّة منذ أشهر عدّة"، بحسب تغريدة لمكتب شرطة منطقة هاريس التي تضمّ هيوستن.واستجوبت الشرطة الأمّ وشريكها وأطلقت سراحهما، مع الإشارة إلى أنه ما من ملاحقات حتّى الساعة.وقد قام الأخ البكر وهو في الـ15 من العمر بإبلاغ الشرطة بأن "شقيقه البالغ 9 أعوام توفّي قبل سنة وأن جثّته ترقد في الغرفة الواقعة بجانب غرفته"، وفق ما كشف كبير الشرطيين إيد غونزاليس.