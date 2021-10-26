منوعات

أوهم ضحاياه بقدرته على رد المطلقات إلى أزواجهن ولكن هذا ما كان يفعله!

Lebanon 24
26-10-2021 | 11:57
A-
A+
Doc-P-879412-637708715131725286.jpg
Doc-P-879412-637708715131725286.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة استمرار حبس مشعوذ 15 يومًا على ذمة التحقيق بتهمة مزاولته الدجل والشعوذة والنصب على المواطنين.

وطلبت النيابة العامة سرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه واستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة النصب.

ووردت لمباحث قسم مكافحة جرائم النشل بمديرية أمن القاهرة معلومات عن مزاولة أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر "له معلومات جنائية" الدجل والنصب على سيدات مطلقات وزعمه بأن له القدرة على رد المطلقة وفك الأسحار.

وتم ضبطه بشقة مستأجرة ومعه سيدتان وبسؤالهما عن سبب تواجدهما أقرتا بحضورهما لادعاء الأول بقدرته على فك عمل لهما.

وبتفتيش مسكن المتهم عثر بداخله على كمية كبيرة من المضبوطات التي تؤكد ممارسته الدجل، وهي بخور وطلاسم وأكياس قماشية وحسك السمك وسكاكين، وعبوات كبيرة الحجم تحتوي على دم وخواتم، إضافة إلى مبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها في أعمال الدجل للنصب على المواطنين وإيهامهم بقدرته على تسهيل قضاء حوائجهم ورد الاعتداءات وعلاجهم من الأمراض المختلفة ورد المطلقات وتسهيل الجواز للفتيات اللاتي تخطين الثلاثين من العمر من دون زوج مقابل مبالغ مالية.

وأضاف بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
02:00 | 2021-10-27
00:56 | 2021-10-27
00:00 | 2021-10-27
23:00 | 2021-10-26
16:00 | 2021-10-26
15:00 | 2021-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website