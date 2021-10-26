22
o
بيروت
24
o
طرابلس
19
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
20
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
عروس مصابة بطعنات في جسدها بعد 3 أيام من زواجها...بماذا اعترفت؟
Lebanon 24
26-10-2021
|
12:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت "عروس الدقهلية" التي عثر عليها زوجها مصابة بجرح ذبحي بالرقبة ومطعونة عدة طعنات في جسدها، بعد 3 أيام فقط من زواجها عن اعترافات "صادمة" حول سبب هذه الإصابات.
وفور إفاقتها من الغيبوبة التي دخلت فيها منذ إصابتها، أشارت الزوجة أنها "أرادت التخلص من حياتها لأنها كانت ترفض زوجها"، لافتة إلى أنها "لا تزال عذراء رغم مرور 3 أيام على زواجها، لأنها كانت تشعر بالاختناق كلما حاول زوجها الاقتراب منها، وهو ما جعلها تدخل في اكتئاب انتهى بمحاولة التخلص من حياتها".
وتوافق تقرير الطب الشرعي مع اعترافات الزوجة، موضحًا أنها "لا تزال عذراء، وأن اتجاه الجروح المصابة بها في يديها ورقبتها يمكن أن تكون هي من أحدثتها بنفسها".
وكان الأطباء في مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة قد أجروا عدة جراحات للعروس، حيث نقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر طبي قوله إن المصابة وصلت إلى المستشفى في حالة خطيرة ومصابة بطعنات مسددة لها في القصبة الهوائية، وأنحاء متفرقة بالجسم والصدر والبطن وقطع بشرايين اليد اليسرى، واحتاجت إلى تدخل جراحي وتم فتح حجرة العمليات لإسعافها.
وصرح الزوج في وقت سابق، بأنه اكتشف أن زوجته تشكو من "ضيق وخنقة" وادعت أنها ممسوسة من الجن، مضيفًا أنه عندما عرض حالتها على الأهل والأقارب نصحه عدد منهم باللجوء إلى شيخ لإخراج الجن منها، لأنها تعاني من حالة فزع وخوف.
وأخبرته أنها تشعر بأنها مقيدة من أشخاص وهناك أشخاص داخل الشقة يكلمونها، وتسمع صوتهم ولا تستطيع التحرك فخرج من منزله مسرعًا، ليأتي بأحد الشيوخ ليقرأ عليها القرآن ربما تكون "ملبوسة من الجن"، أو قام شخص بعمل سحر لها كما يعتقد البعض بأن هناك أعمالا للعريس أو العروس.
وفور ذهاب الزوج لأحد الشيوخ قام باصطحابه إلى المنزل وفوجئ بصراخ وعويل ليجد زوجته مذبوحة من الرقبة وشرايينها مقطوعة، والدماء تسيل منها، فقام على الفور بنقلها إلى مستشفى الجمالية.
تابع
الأكثر قراءة
الإنطلاقة الذهبية.. أبراج ستكون من أصحاب الثروات مع بداية 2022 وتحديداً خلال هذه الاشهر
Lebanon 24
الإنطلاقة الذهبية.. أبراج ستكون من أصحاب الثروات مع بداية 2022 وتحديداً خلال هذه الاشهر
09:15 | 2021-10-26
26/10/2021 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ جديد مفرح عن الكهرباء والتغذية.. هذا ما سيحصل
Lebanon 24
خبرٌ جديد مفرح عن الكهرباء والتغذية.. هذا ما سيحصل
11:29 | 2021-10-26
26/10/2021 11:29:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. إليكم السعر المرتقب للبنزين يوم غد
Lebanon 24
بالأرقام.. إليكم السعر المرتقب للبنزين يوم غد
13:47 | 2021-10-26
26/10/2021 01:47:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بوادر إيجابية بشأن التضخم والدولار في لبنان.. إليكم سيناريو الحل
Lebanon 24
بوادر إيجابية بشأن التضخم والدولار في لبنان.. إليكم سيناريو الحل
14:00 | 2021-10-26
26/10/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج ستحقق أحلامها في نهاية الـ 2021.. ماذا عنك؟
Lebanon 24
هذه الأبراج ستحقق أحلامها في نهاية الـ 2021.. ماذا عنك؟
03:00 | 2021-10-26
26/10/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
02:00 | 2021-10-27
بسبب "ازدراء النبي".. السجن لمحام يدافع عن حقوق المثليين
00:56 | 2021-10-27
كيف تجعل خزان وقود السيارة يدوم لفترة أطول؟
00:00 | 2021-10-27
هذه الأبراج محظوظة بكسب المال.. هل أنت من بينها؟
23:00 | 2021-10-26
برجك اليوم
16:00 | 2021-10-26
بعد 15 عامًا من الزواج...حرق زوجته بالزيت المغلي
15:00 | 2021-10-26
"أرجوكم أريد دخول السجن"... ما القصة؟
فيديو
من جديد هند القحطاني تُثير الجدل بجرأة إطلالتها.. ارتدت "توب" من الصوف بقصة مكشوفة (فيديو)
Lebanon 24
من جديد هند القحطاني تُثير الجدل بجرأة إطلالتها.. ارتدت "توب" من الصوف بقصة مكشوفة (فيديو)
11:00 | 2021-10-24
27/10/2021 09:03:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبناني عن مايا دياب: "بخيلة وشايفة حالا"! (فيديو)
Lebanon 24
ممثل لبناني عن مايا دياب: "بخيلة وشايفة حالا"! (فيديو)
05:00 | 2021-10-24
27/10/2021 09:03:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ديك رومي يتحرش بمراسلة تلفزيونية.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
ديك رومي يتحرش بمراسلة تلفزيونية.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2021-10-24
27/10/2021 09:03:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact