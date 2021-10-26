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مسلح يقتحم مصرفًا ويسرق نحو 105 آلاف دولار

Lebanon 24
26-10-2021 | 12:48
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أفادت مواقع إخبارية كويتية بأن ملثمًا اقتحم "بنك برقان" في تيماء وطعن حارس المصرف، وهو مصري الجنسية، بعد سرقة مبلغ 32 ألف دينار (نحو 105 آلاف دولار)، وتوارى عن الأنظار.

وأشارت شبكة "مباشر نيوز" إلى أنه "تم التحفظ على شخص مشتبه به كان قريبًا من الفرع".

ولفتت إلى أن الحالة الطبية لحارس الأمن المصري استقرت، بعد أن أصيب في عملية السطو على فرع "بنك برقان"، حيث تعرض لطعنة بسكين في الصدر من "الساطي"، ونقل لمستشفى الجهراء.
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