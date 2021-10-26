منوعات

بعد 15 عامًا من الزواج...حرق زوجته بالزيت المغلي

Lebanon 24
26-10-2021 | 16:00
A-
A+
Doc-P-879442-637708757496510605.jpg
Doc-P-879442-637708757496510605.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تناقلت وسائل الإعلام في الأردن أنباء جريمة مروعة هزت مدينة الرمثا بمحافظة إربد، حيث أقدم زوج على حرق زوجته بالزيت المغلي.

وروت السيدة إسلام البالغة من العمر 28 عامًا حسب موقع "أخبار الأردن" تفاصيل مروّعة عن تعرضها للحرق بالزيت المغلي على يد زوجها، بعد 15 عامًا من الزواج.

وقالت إسلام التي لا تعرف حتى الآن سبب فعلة زوجها، إنه سحبها من شعرها أمام أطفالها الـ3 وحاول دفع وجهها نحو مقلاة الزيت المغلي، وبعد أن حاولت الفرار سكب الزيت المغلي على جسمها.

وأضافت: "كنت طالعة أنا وزوجي عند دار أهلي سهرانين، وروّحنا وما كان فيه بيني وبينو أي إشي. صحيت الصبح لقيته قاعد بقشر بطاطا، وسألته إنته جوعان أنا بساويلك أكل.. بس لويش هالقد محمي المقلاة".

وأكدت أن زوجها كان قد وضع مقلاة كبيرة على الغاز، وعندما غيرتها هي بأخرى أصغر لتعد له الإفطار أمسكها من شعرها وسحبها ليضع وجهها في الزيت المغلي، لكنها تمكنت من الفرار.

وتابعت أن زوجها سارع لسكب الزيت المغلي على جسمها وقالت: "أنا حتى الآن ما بعرف ليش عمل هيك ما كان فيه بيننا أي إشي".

من جهتها قالت والدة إسلام، إن ابنتها وزوجها تناولا عندها طعام العشاء وظلا حتى الساعة الثالثة فجرًا، ولم يشعرهم الزوج أن هناك أي مشكلة مع ابنتهم، وفي الصباح اتصلت إسلام بوالدها وقالت: "إلحقوني أنا احترقت".

وألقت الشرطة القبض على الزوج، وتم تحويله إلى القضاء.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
02:00 | 2021-10-27
00:56 | 2021-10-27
00:00 | 2021-10-27
23:00 | 2021-10-26
15:00 | 2021-10-26
13:51 | 2021-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website