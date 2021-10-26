بعد 15 عامًا من الزواج...حرق زوجته بالزيت المغلي

تناقلت وسائل الإعلام في الأردن أنباء جريمة مروعة هزت مدينة الرمثا بمحافظة إربد، حيث أقدم زوج على حرق زوجته بالزيت المغلي.وروت السيدة إسلام البالغة من العمر 28 عامًا حسب موقع "أخبار الأردن" تفاصيل مروّعة عن تعرضها للحرق بالزيت المغلي على يد زوجها، بعد 15 عامًا من الزواج.وقالت إسلام التي لا تعرف حتى الآن سبب فعلة زوجها، إنه سحبها من شعرها أمام أطفالها الـ3 وحاول دفع وجهها نحو مقلاة الزيت المغلي، وبعد أن حاولت الفرار سكب الزيت المغلي على جسمها.وأضافت: "كنت طالعة أنا وزوجي عند دار أهلي سهرانين، وروّحنا وما كان فيه بيني وبينو أي إشي. صحيت الصبح لقيته قاعد بقشر بطاطا، وسألته إنته جوعان أنا بساويلك أكل.. بس لويش هالقد محمي المقلاة".وأكدت أن زوجها كان قد وضع مقلاة كبيرة على الغاز، وعندما غيرتها هي بأخرى أصغر لتعد له الإفطار أمسكها من شعرها وسحبها ليضع وجهها في الزيت المغلي، لكنها تمكنت من الفرار.وتابعت أن زوجها سارع لسكب الزيت المغلي على جسمها وقالت: "أنا حتى الآن ما بعرف ليش عمل هيك ما كان فيه بيننا أي إشي".من جهتها قالت والدة إسلام، إن ابنتها وزوجها تناولا عندها طعام العشاء وظلا حتى الساعة الثالثة فجرًا، ولم يشعرهم الزوج أن هناك أي مشكلة مع ابنتهم، وفي الصباح اتصلت إسلام بوالدها وقالت: "إلحقوني أنا احترقت".وألقت الشرطة القبض على الزوج، وتم تحويله إلى القضاء.