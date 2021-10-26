لقطة غريبة...بقرة تدل سائقًا على الطريق (فيديو)

دلت بقرة حمراء سائقا على الطريق الذي يحتاجه للوصول إلى أحد الشواطئ.



ويظهر في فيديو انتشر عبر السوشيال ميديا كيف أجابت البقرة على سؤال السائق وأشرت له برأسها باتجاه الطريق المؤدي إلى الشاطئ.



سأل السائق البقرة من باب الفكاهة والنكتة، ففاجأته بإجابة رأسية.

وكتب ناشر الفيديو في قناة "فيرالهوغ" على يوتيوب:"في 13 تموز كنا نقود السيارة إلى الشاطئ دون أن نتخيل أن ما سجلته سيصبح فيديو سريع الانتشار. سألنا بقرة كانت تسير على طول طريق بولونيا المؤدي إلى أحد أجمل الشواطئ في قادش، إسبانيا.كان السؤال كالتالي: "مساء الخير، أي طريق لبولونيا؟"، فأشارت البقرة عن طريق توجيه رأسها نحو مكان شاطئ بولونيا. لم نصدق ماذا حدث في ذلك الوقت".