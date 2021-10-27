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بعد اختفاء.. إطلالة "بيضاء" لإيفانكا ترامب

Lebanon 24
27-10-2021 | 08:00
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رصدت عدسات المصورية ابنة الرئيس الأميركي السابق، إيفانكا ترامب وزوجها المستشار السابق في البيت الأبيض، جاريد كوشنر، وأطفالها في عطلة نهاية الأسبوع في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأميركية.


وكانت إيفانكا وكوشنر وأطفالهما الثلاثة (ابنان وبنت) وهم يتجولون قرب منزلهم بعد زيارة كنيس في المنطقة.

ووصفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إطلالة إيفانكا (39 عاما) بـ"الرزينة"، إذ ارتدت فستانا أبيض طويلا بأكمام كويلة، وانتعلت حذاء رياضيا أبيض اللون، وأضافت القليل من التألق مع ارتداء نظارات شمسية سوداء اللون.

أما جاريد كوشنر فقد ارتدى قميصا أزرق اللون وبنطالا لونه بيج، حيث تعد هذه أول مرة تجري فيها رؤية العائلة كلها في الخارج منذ نحو شهر.
 
 
وبعد خروج الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب من البيت الأبيض في يناير الماضي، غادرت إيفانكا وزوجها العاصمة واشنطن إلى ولاية فلوريدا، ومنذ ذلك الوقت قل ظهورها الإعلامي إلى درجة كبيرة للغاية.

وعلى خطى والدهما، ارتدى الأطفال شيئا شبيها بهما، فالأولاد ارتدوا مثل والدهما والبنت ارتدت فستانا أزرق اللون.

وكان يسير بجانب العائلة حارس أمن يراقب المكان عن كثب، ويبدو أن الزوجين وظفا هذا الحارس لحسابهما، بعد انتهاء مدة حراس جهاز الحماية السرية، الذي قدمته الحكومة لهما وتبلغ 6 أشهر بعد نهاية مهتهما في البيت الأبيض.
 
 
 
المصدر: سكاي نيوز
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