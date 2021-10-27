منوعات

بعد عامين من السرقات... اللص المقنع في قبضة الأهالي

Lebanon 24
27-10-2021 | 02:30
A-
A+
Doc-P-879601-637709222593229088.jpg
Doc-P-879601-637709222593229088.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ألقى سكان إحدى المناطق في الشونة الجنوبية بالأردن، الثلاثاء، القبض على لص مقنع نفذ عدد من السرقات على مدى عامين.

اللص الذي اشتهر بتلك المنطقة بلقب "اللص المقنع" كان ينفذ عمليات سرقة بطريقه غريبة، حيث كان يرتدي قناع ويسرق المنازل ليلا لكنه يختار المسروقات غير القانونية "مثل الأسلحة والمعدات العسكرية" حتى لا يتمكن أصحابها من إبلاغ الأمن كما كان يقدم على حرق المنازل التي يقدم على سرقتها لإخفاء آثاره.

وحسب سكان المنطقة فبعد عامين من السرقات نصب الأهالي كمينا للص وتمكنوا من إلقاء القبض عليه واعترف بقيامه بسرقة العشرات من المنازل.

ولم يتقدم أي شخص للأجهزة الأمنية ببلاغ بسبب طبيعة المسروقات، إلا أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تصور اللص وهو يتعرض للضرب ويرتدي القناع وبجانبه جزء من المسروقات حرك الأجهزة الأمنية لفتح تحقيق بالحادث.
 
وأعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن أنه يجرى التحقيق في فيديو تم تداوله اليوم وظهر خلاله مجموعة من الأشخاص قاموا بربط أحد الأشخاص والاعتداء عليه، بسبب قيامه بالسرقة بحسب ادعاء المعتدين.

وأكد أنه لم ترد لغاية أية شكوى رسمية متعلقة بذلك الفيديو من قبل المجني عليه، والذي تم تحديد هويته ومكان تواجده وتبين أنه بصحة جيدة وتم استدعاءه للاستماع لأقواله وتحديد كافة المتورطين بالاعتداء عليه لضبطهم وإحالتهم للقضاء لإجراء المقتضى القانوني بحقهم.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:16 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:51 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2021-10-27
14:00 | 2021-10-27
13:05 | 2021-10-27
12:51 | 2021-10-27
12:02 | 2021-10-27
12:00 | 2021-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website