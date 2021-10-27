بالتفاصيل.. إليكم ما تحمله الفصول الـ 4 للأبراج في الحب للعام 2022!

ماذا تكشف الفصول الاربعة للأبراج في الحب عام 2022؟ ومن هي الأبراج التي ستدعمها الكواكب بالحظوظ الوافرة والسعيدة.

إليكم أحدث توقعات علماء الفلك للأبراج، وما هي التغييرات التي ستحصل خلال الفصول الأربعة في العام 2022.

برج الحمل

مع قدوم فصل الشتاء، سيجد بعض مواليد هذا البرج أنفسهم في موقف صعب لاتخاذ قرارات مهمة بشأن علاقاتهم. عندما يدركون أن جهودهم ليست مقدرة، سيغادرون الا انه هذا لا ينطبق على جميع افراد برج الحمل، فبعضهم سيبذل قصارى جهده للحفاظ على المقربين منه بغض النظر عن التنازلات التي يتعين عليهم تقديمها. مع وصول فصل الربيع والصيف، سيحاول بعض مواليد هذا البرج إصلاح زواجهم أو علاقتهم. قرار الإجازة المشتركة سيساعد بالتأكيد في ذلك. يجب أن يعي مواليد برج الحمل أنّ لشريك حياتهم الحق أيضاً في إبداء رأيهم وعند تقبل هذا سيقدرون ما لديهم. في الخريف، سيستمر أولئك الذين ما زالوا وحدهم في البحث عن الحب. سيواجه برج الحمل العازب الكثير من الصعوبات في العثور على شريك إذا لم يعثروا على شريك الآن. فهم دائمو الانشغال وسيحاولون تحسين حياتهم العاطفية والحميمة.

برج الثور

مع حلول فصل الشتاء، ستهدأ العاطفة الا لدى من لا زالوا عازبين فهم مستمرون في البحث. بالنسبة للعديد ممن هم في علاقات، سيأتي الشتاء أيضاً بقرارات التخطيط للزواج. يجلب فصل الربيع والصيف علاقات متناغمة بين مواليد برج الثور المتزوجين، ويقرر الكثيرون تكبير الأسرة ويرغبون في إنجاب الأطفال. اما العازبون فهم متقدو العواطف وكثيرو الانتقال من علاقة إلى أخرى، بحثاً عن أمور لا يعلمها الا هم. خلال فصل خريف من عام 2022، سيتحمل الكثير من مواليد الثور عواقب مغامرات فصل الصيف، ويحاولون بكل الطرق الحفاظ عليها على هذا النحو. سينجح البعض، بينما سيحول البعض الآخر مغامرة صيفية إلى علاقة جدية.

برج الجوزاء

في أيام فصل الشتاء الباردة، سوف يكرس الجوزاء نفسه لشريك ويستمتع بالعناق والعواطف. يضع السعادة أولاً، وسيتمكن شريك حياته من اعطاءه الحب بطريقة مريحة. خلال فصل الربيع والصيف، سيظل معظم مواليد الجوزاء غير راضين عن حبهم وحياتهم العاطفية. المغامرات المتكررة ، أو مجرد محاولات لإثبات أنفسهم للجنس الآخر ، ستؤدي بهم إلى الفشل، ومن سينجح في السيطرة منهم على هذه الدوافع سيكونون القادرين على إنقاذ علاقاتهم ، حيث ستمنحهم السعادة والعاطفة خلال الصيف مزيدًا من الثقة. في فصل الخريف، سيكون مواليد الثور جاهزين لبدايات جديدة. هذا ينطبق بشكل خاص على أولئك الذين تجنبوا العلاقات الجادة أو الزواج لسنوات.

برج السرطان

مع حلول فصل الشتاء، يمكن تجديد بعض العلاقات المنقطعة، إما من الماضي أو من الجزء الأول من هذا العام. قد يعود إليك شخص من علاقة سابقة، وبعد لحظات صعبة حان الوقت لإعادة التواصل. اما الشتاء فيجلب لك قصة حب رائعة، هو شخص ستجده جذاباً وستقع في حبه بسرعة وبشكل قوي. عندما يحل فصل الربيع والصيف، يحين الوقت لإعادة النظر في ما استثمرته في العلاقة والأخطاء التي ارتكبتها. هذه الأشهر معقدة من ناحية العلاقات العاطفية والزوجية وينبغي الحذر من اي قرارات مفاجئة. يتمتع مواليد السرطان العازبون بفرص كبيرة لبدء علاقات جديدة. في الخريف، يكون الوضع صعباً إلى حد ما بالنسبة لأولئك ممن هم في علاقة جادة أو زواج، حيث يسود تقلب الاوضاع وسيتطلب الأمر الكثير من التنازلات المتبادلة، مع عناد متبادل من كلا الطرفين واخراج الحقد تجاه الآخر. بالنسبة للسرطان العازب، من ناحية أخرى، فإن الوضع في صالحه تماماً. يظهر أشخاص جدد في حياتك، وتكون على استعداد للاستمتاع والاستكشاف كما لم يسبق لك من قبل.

برج الاسد

يجلب فصل الشتاء حلاً للعلاقات المتذبذبة. في غضون ذلك، سيتعين على العازب التفيكر بشريكه السابق، وسيتعين على البعض منهم الاعتراف بأنه قد ارتكب خطأ من خلال عدم بذل المزيد من الجهد للحفاظ على علاقات الحب السابقة. أما فصل الصيف والربيع، بالنسبة إلى مواليد الاسد، هي فترة تنعكس فيها جميع أخطائهم وتحذف عليهم مباشرة. لا يمكن للعازب أن يقف ساكن خلال هذه الفترة، والنتيجة هي بداية علاقات الحب، سواء مع أشخاص جدد أو مع شخص من الماضي. مع حلول فصل الخريف، تتبع دفعة أخرى من الصعوبات الصغيرة في مجال العلاقات العاطفية أو الزوجية. هذه هي المرة الأخيرة التي يجب المقاومة فيها من أجل قصة حبك. سيكون برج الأسد العازب في قمة مزاجه للتمتع والحرية.

برج العذراء

مع حلول فصل الشتاء، قد تعود إليك بعض قصص الحب، ومن المؤكد أنها ستبقى هذه المرة. تتجه العديد من العلاقات الآن نحو الارتباط والزواج وحتى الأطفال. في فصل الربيع والصيف، لا تزال إغراءات العلاقات السرية قوية بالنسبة للعذراء. يمكن الكشف عن بعض الأكاذيب. أما بالنسبة للعازبين، فهذه الفترة هي فرصة أخرى للعثور على الحب الحقيقي. مرة أخرى سيكون شخصاً أكبر منك بقليل جالباً الاستقرار لحياتك. إذا انتهت بعض العلاقات العاطفية في النصف الأول من عام 2022، في فصل الخريف، يمكن تجديد العلاقة. يُنصح في مجال الزواج أو لمن هم في علاقة جدية بعدم الاستسلام للإغراءات من الخارج.

برج الميزان

يجلب فصل الشتاء وأيامه الباردة علاقات دافئة وجميلة. سيجد جميع مواليد برج الميزان تقريباً شريكهم ويعطون الاهتمام جيداً لهذه العلاقة. ستجلب الزيجات والعلاقات خلال فترة فصل الشتاء لحظات السلام والوئام. سينشغل بعض مواليد الميزان خلال فصل الربيع والصيف، في محاولة إصلاح الزواج أو العلاقات. سينجح البعض في حين يفشل آخرون. يسعى الميزان العازب إلى الحب والاسترخاء والمرح. ربما من بعض هذه العلاقات القصيرة، سيجد الحب الحقيقي. ومع وصول فصل الخريف، يشهد لأولئك الذين حافظوا على زواجهم أو علاقتهم هدوء التوترات.

برج العقرب

مع وصول فصل الخريف، بطريقة ما يأخذ كل شيء مكانه وهذا ينطبق على المتزوجين أو الذين تربطهم علاقة طويلة. أما بالنسبة لغير المرتبطين، فيكونون احراراً وقد يعودون إلى الماضي، كما قد يتشكل بعض الحماس حول أشخاص جدد. يُعد فصل الشتاء للعازبين فترة لإعادة التواصل مع شخص فُقِد التواصل معه، والدخول في نهاية المطاف في علاقة، والتي، بأعجوبة، قد تكون ناجحة جداً. أما بالنسبة لمن هم في علاقات وزواج فالوضع هادئ تماماً. يزهر الحب بشكل لم يسبق له مثيل، ولغير المتوزجين يمكنك الآن أن تقرر الزواج. خلال فصل الربيع والصيف، يواجه أولئك الذين دخلوا مؤخراً في علاقات، وأيضاً من هم في علاقات أطول، المشكلة الأولى، وهي مشكلة مزعجة تماماً، مغامرات يمكن أن تجلب المشاكل والغيرة والشك. سيستمتع العازبين بالبحث عن شريك جديد وسوف ينجذبون إلى الاكبر عمراً.

برج القوس

تبقى بعض المشاكل القديمة في فترة فصل الشتاء قائمة في العلاقات العاطفية والزيجات. هناك فترة أكثر هدوءً وجمالاً لمن هم في زواج، ويمكن لأولئك الذين تربطهم علاقات أطول أن يقدموا على الزواج. قد يلتقي العازبون شخصاً كانوا يتابعونه منذ فترة طويلة. خلال فصل الربيع والصيف، يكون وضع مواليد برج القوس أفضل بكثير. هناك فرص جيدة جداً لقصة عاطفية جديدة وعلاقة يمكن أن تكون مرضية للغاية. بالنسبة للبعض، هناك إمكانية عودة لشركاء سابقين. أما في فصل الخريف، سيواجه مواليد القوس المتزوجون مشاكل في علاقاتهم. هناك احتمالية أن ينهي البعض علاقة أو زواج، أو أن الطرف الآخر سيقرر أنه لا شيء آخر يمكن فعله للعلاقة.

برج الجدي

خلال فترة فصل الشتاء، تنال تلك الروابط التي تمكنت من النجاة من العواصف خلال الجزء الأخير من عام 2022، الفرصة للتعافي والاستقرار. بالنسبة إلى برج الجدي العازب، تستمر الفرص الكبيرة لقصص حب جديدة وجميلة. مع حلول فصل الربيع والصيف، تحدث المشاكل أيضاً لدى الجدي المتزوج. العلاقات متوترة للغاية وتتطلب الكثير من الصبر والتسامح للخروج من الأزمة. سيكون لدى العازبين العديد من الفرص لبدء علاقات جديدة. يتمتع المتزوجون في فصل الخريف، بفرصة تحسين الوضع مع أحبائهم، لكنها ستكون مهمة شاقة للغاية. خلال هذا الوقت، سيستمتع الجدي العازب بالحياة بشكل عام. هناك امكانية تواصل مع شخص من الماضي على جدول أعمالك مرة أخرى.

برج الدلو

مع حلول فصل الشتاء، سيتمكن بعض المتزوجين ممن هم في علاقات وزيجات سيئة جداً من تحسين الوضع إلى حد كبير مع شريكهم وإعادة العلاقة إلى المسار الصحيح. يتمتع برج الدلو العازب بفرصة خلال فصل الشتاء عام ،2022 لإستعادة علاقات من الماضي. خلال فصل الربيع والصيف، تندلع الخلافات والشجار في كثير من الأحيان أكثر من المعتاد للمتزوجين، وينشأ نوع من الفوضى، والتي قد يكون الشك والغيرة ورائها. عبر التفاوض والصبر يمكنك إجراء بعض التحولات الإيجابية والحفاظ على علاقاتك. خلال هذا الوقت، لا يريد مولود الدلو العازب الحب الحقيقي، بل الاستمتاع فقط. يُعد فصل الخريف هو الوقت المناسب لتصحيح الوضع، لكنه لن يكون سهلاً. تنتهي بعض العلاقات بالفشل. بالنسبة للعازبين، يقرر البعض العودة إلى شريكه السابق، بينما يشرع البعض الآخر في مغامرات حب دون نهاية.

برج الحوت

مع قدوم فصل الشتاء، سيكون لدى الحوت العازب شخص يحبه إلى جانبه. بالنسبة لأولئك الذين هم في علاقات وزواج، فإنهم يدخلون فترة أفضل بكثير للرومانسية، ومنهم من يخطط للزواج. خلال فصل الربيع والصيف، قد ينشأ تواصل بين مواليد الحوت العازبين وأشخاص كانت لديهم علاقات حب معهم في الماضي. يجلب فصل الخريف بعض المشاكل لأي شخص في أي نوع من العلاقات المحرمة، سواء كنت أعزباً أو متزوجاً.