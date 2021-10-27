منوعات

قتلت شقيقته واحتفظت بجثتها في الحمام لـ5 سنوات!

Lebanon 24
27-10-2021 | 05:39
A-
A+
Doc-P-879694-637709354552237034.jpg
Doc-P-879694-637709354552237034.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تلقت الشرطة الكويتية بلاغا من مواطن، كشف فيه أن والدته قتلت شقيقته وتحفطت على جثتها داخل حمام المنزل منذ عام 2016، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة "الجريدة".

والمواطن في العقد الثاني من عمره، وأبلغ رجال الأمن في محافظة حولي وتحديدا في مخفر شرطة السالمية، بأنه تشاجر مع والدته بسبب قتلها لشقيقته واحتفاظها بالجثة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أن العناصر الأمنية انتقلت إلى المنزل لمعاينته، ولكن شقيق المبلغ ووالدته رفضا فتح الأبواب، ما دفعهم إلى الدخول بالقوة بعد كسر الباب الرئيسي للشقة، بناء على  على تعليمات وكيل النائب العام.

وعثرت العناصر على بقايا جثة متحللة في حمام الشقة، وألقوا القبض على أم المبلغ وشقيقه، بحسب المصدر الذي أوضح أن الأم اعترفت بعلمها بوجود جثة ابنتها، لكنها لم تعترف بقتلها.

ووفقا لصحيفة "الأنباء"، فإن الجثة التي عثر عليها داخل الحمام كانت أشبه بـ"هيكل عظمي"، وتم استدعاء رجال الأدلة الجنائية لرفع بقايا الجثة وإحالتها إلى إدارة الطب الشرعي لتحديد سبب ووقت الوفاة.

المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:16 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:51 | 2021-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2021-10-27
14:00 | 2021-10-27
13:05 | 2021-10-27
12:51 | 2021-10-27
12:02 | 2021-10-27
12:00 | 2021-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website