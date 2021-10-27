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منوعات
قتلت شقيقته واحتفظت بجثتها في الحمام لـ5 سنوات!
Lebanon 24
27-10-2021
|
05:39
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تلقت الشرطة الكويتية بلاغا من مواطن، كشف فيه أن والدته قتلت شقيقته وتحفطت على جثتها داخل حمام المنزل منذ عام 2016، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة "الجريدة".
والمواطن في العقد الثاني من عمره، وأبلغ رجال الأمن في محافظة حولي وتحديدا في مخفر شرطة السالمية، بأنه تشاجر مع والدته بسبب قتلها لشقيقته واحتفاظها بالجثة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أن العناصر الأمنية انتقلت إلى المنزل لمعاينته، ولكن شقيق المبلغ ووالدته رفضا فتح الأبواب، ما دفعهم إلى الدخول بالقوة بعد كسر الباب الرئيسي للشقة، بناء على على تعليمات وكيل النائب العام.
وعثرت العناصر على بقايا جثة متحللة في حمام الشقة، وألقوا القبض على أم المبلغ وشقيقه، بحسب المصدر الذي أوضح أن الأم اعترفت بعلمها بوجود جثة ابنتها، لكنها لم تعترف بقتلها.
ووفقا لصحيفة "الأنباء"، فإن الجثة التي عثر عليها داخل الحمام كانت أشبه بـ"هيكل عظمي"، وتم استدعاء رجال الأدلة الجنائية لرفع بقايا الجثة وإحالتها إلى إدارة الطب الشرعي لتحديد سبب ووقت الوفاة.
المصدر:
الحرة
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