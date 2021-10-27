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4 أبراج تحب "اللف والدوران".. وهؤلاء يجيدون التلاعب بالاخرين

Lebanon 24
27-10-2021 | 07:50
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يمكنك فهم الكثير من الأشياء عن شريك حياتك من خلال فهم علاقات الأبراج والحب، فبينما يميل مواليد بعض الأبراج إلى الوضوح والمباشرة، يميل آخرون إلى التلاعب وسلك طرق غير واضحة لتحقيق أهدافهم، ويمكنك اكتشاف هؤلاء الشخصيات من خلال التعرف على السمات التي تحكم أبراجهم الفلكية. 

برج العقرب
يميل مواليد برج العقرب إلى السرية والغموض، ولديهم ميل إلى الانتقام من أي شخص يسيء إليهم بأي شكل، وهو ما يجعلهم متلاعبين، فهم يجيدون لعب دور الضحية بشكل جيد، والتلاعب بكل شيء حولهم لكي يخدم مصلحتهم ويسهل مهمتهم في الوصول إلى أهدافهم.

برج السرطان
مواليد برج السرطان حساسون للغاية ويمكن أن يكونوا متلاعبين عاطفيين، يمكنهم استخدام بعض المواقف والأشياء للتأثير على الآخرين عاطفيا، لكي تشعر بالذنب تجاههم. 

برج الميزان
مولود برج الميزان غير حاسم ويحب أن يكون في الجانب الجيد من رواية الجميع، سيخبرك بما تريد سماعه ويمكنه التلاعب بكلماته جيدًا حتى لا يجعلك تشعر بالسوء ولكن لا يزال بإمكانك إنجاز الأمور على طريقتهم.

برج الأسد
مولود برج الأسد يريد دائما أن تسير الأمور على طريقته، إنه يحب الاهتمام وسوف يتلاعب في طريقته من أجل الوصول إلى ما يريد، إنه يريد ما تحقيق ما يريد بغض النظر عن أي شيء، ولا يخشى فعل كل ما يتطلبه الأمر لأنه يعتبر نفسه ملكا.
المصدر: اليوم السابع
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