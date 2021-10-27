ماذا ينتظر الابراج في أخر 5 ايام من تشرين الاول؟.. هؤلاء يعدهم الفلك بحوالات مالية

الحمل

القمر يوترك قليلاً، وهناك مشاكل عائلية، واوضاع تتطلب منك الاهتمام صحيا. إحذر من حسم بعض العلاقات. وافضل ايامك الخميس والجمعة السبت.

الثور

هو بيت الشراكات، وهناك تطور عاطفي في الايام الاخيرة من الشهر. السبت والاحد من افضل الايام، وهناك حلول لمشكلة معينة رافقتك على مدى طويل.

الجوزاء

يمكن أن تبدأ عمل جديد. الاربعاء من ايام الحظ بالنسبة اليك، ولكن لا تكن كسولاً. الخميس والجمعة والسبت من افضل الايام، وقد تتلقى اتصال ايجابي.

السرطان

بعد فترة كارثية في حياته، وقدّم خير عاد عليه بالشر. اليوم يقول الفلك بأنّ امامك عودة حب وإنفراج، وستلتقي بصديق قديم، وحلول عائلية.

الاسد

الثلاثاء والاربعاء ليست من ايام حظك، هناك عرقلة وامور منزلية تشغلك، وخيبة أمل ايضاً. وصحياً لست بخير. ولكن في اخر ايام من تشرين الاول سيكون هناك انفراجات.

العذراء

من افضل الابراج خلال الفترة المقبلة، وإذا كنت تعمل في السوشيل ميديا فسيكون امامك المزيد من الحظوظ، وشعبية كبيرة. اطلب وتمنى والحظ سيستجيب لك.

الميزان

تجهز للمال والعزائم. ولكن إحذر من السمنة وإنتبه الى صحتك خلال الايام الاخيرة من الشهر. الاربعاء العيون عليك، وستكون تحت الضوء، ولديك تواصل مع ناس مهمة.

العقرب

تدخل على شهر مميز بالنسبة لك اذا استغليت ظروفك بشكل جيد. عودة لعلاقات قدمية ومصالحة مع صديق. وهناك اوراق ستجهزها لسفر خارجي. وحوالة مالية خارجية.

القوس

الاربعاء يعني يوم حسم بالنسبة اليك، وثمة أمور مشتركة مالية مع احد الاشخاص. وهناك امور استشفائية وكذلك اوراق وفرصة عمل قد تكون امامكم لغاية الشهرين الاخيرين من العام 2021.

الجدي

بانتظارك صداقات وحب ومناسبات اجتماعية خلال الايام الاخيرة من الشهر. ولكن إحذر من التوتر ومن الاشخاص المستفزين المتواجدين في محيطك. الخميس والجمعة والسبت من افضل الايام لديك.

الدلو

ستكون تحت الاضواء، وفترة فيها امور مهمة كزواج او مال او شهرة ومنصب. ولكن إحذر من كلام الناس، واستفيد من وجود العقرب في برجك وهو ما سيعطيك طاقة ايجابية في المال والصحة.

الحوت

هو الملك على الرغم من مروره باوقات صعبة، ولكن الفلك يعده بمشاريع وعلاقات وسفر. وتحقيق أمنيات مالية. ولكن يجب الانتباه جيدا من الوضع الصحي.

ماذا ينتظر الابراج في آخر 5 أيام متبقية من شهر تشرين الاول 2021. الشمس أعلنت انتقالها الى برج العقرب وسيبدأ الدعم الكبير لكل مواليد السرطان والعقرب والحوت. فماذا عن بقية الابراج؟.