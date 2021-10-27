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منوعات
باع زوجته مقابل 2400 دولار لشراء الطعام وهاتف ذكي متطوّر!
Lebanon 24
27-10-2021
|
07:45
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اعتقلت الشرطة الهندية في ولاية أوديشا شابا عمره 17 عاما، إثر اتهامه ببيع زوجته لرجل عمره 55 عاما مقابل 180 ألف روبية (نحو 2400 دولار).
وقالت صحيفة "إنديا توداي" إن شرطة ولاية أوديشا تمكنت من إنقاذ سيدة باعها زوجها لرجل آخر في ولاية راجستان، شمال غربي البلاد.
وأفادت الصحيفة بأن المتهم يدعى راجيش رانا من قرية سوليكيلا في منطقة بولانجير في أوديشا، وتزوج من المرأة قبل شهرين فقط.
وقال بولو موندا، المفتش المسؤول في مركز شرطة بيلبادا: "بعد بيع زوجته أنفق راجيش ببذخ على تناول الطعام واشترى حتى هاتفا ذكيا متطورا"، مشيرا إلى أن المتهم اتصل بوالد الفتاة وادعى أنها هربت مع شخص آخر.
هذا، ولم تصدق عائلة المرأة قصة راجيش وتقدمت بشكوى للشرطة، حيث تم تشكيل فريق للتحقيق في الأمر.
وبحسب الصحيفة تمكنت الشرطة من إنقاذ الفتاة وإعادتها إلى عائلتها، مشيرة غلى أن الشاب صرح في وقت لاحق بأنه لم يبع زوجته، بل رهنها مقابل 60 ألف روبية لإجراء جراحة في القلب، لكن المحكمة لم تصدق مزاعمه وأمرت بوضعه في مؤسسة خاصة بالإصلاح والتهذيب.
المصدر: روسيا اليوم
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