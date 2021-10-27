للشارب واللحية بطولة في ألمانيا

قامت لجنة تحكيم من الخبراء بـ "تمشيط" بعض أفضل اللحى في ألمانيا، في محاولة لتتويج بطل "أولمبياد اللحية" في بطولة الشارب واللحية الألمانية لعام 2021.وشهدت المسابقة، التي أقيمت في إيجين أم سي في جنوب شرق ألمانيا، مشاركة ما يقرب 100 رجل، للتنافس في استعراض أصولهم المشعرة بكل فخر واعتزاز.يمكن للمتسابقين الدخول في مجموعة من الفئات - بما في ذلك "الطبيعية"، لأولئك الذين يختارون عدم استخدام هلام التصفيف أو أي منتج آخر.واستندت لجنة التحكيم في الحكم على تكوين الشارب واللحية من حيث الطول والكثافة.قال كريستيان فيشت، رئيس نادي الشارب واللحية البافاري الشرقي، الذي يستضيف المسابقة إن "الاهتمام هو مفتاح النجاح".