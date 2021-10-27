ظهور نوع نادر من الحيتان في مياه أبوظبي... (فيديو)

رصدت هيئة البيئة-أبوظبي مؤخراً حوت نادر في مياه أبوظبي من نوع (بريدي) وذلك خلال إجراء المسوحات البحرية. يعتبر رصد الحوت في مياه إمارة أبوظبي مؤشراً على صحة وجودة مياه الإمارة، ويأتي ذلك نتيجة السياسات والإجراءات والتدابير الإدارية التي اتخذتها الهيئة لحماية الحياة البحرية. pic.twitter.com/ko7NT3ErHw
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) October 25, 2021
رصدت هيئة البيئة-أبوظبي مؤخراً حوت نادر في مياه أبوظبي من نوع (بريدي) وذلك خلال إجراء المسوحات البحرية. يعتبر رصد الحوت في مياه إمارة أبوظبي مؤشراً على صحة وجودة مياه الإمارة، ويأتي ذلك نتيجة السياسات والإجراءات والتدابير الإدارية التي اتخذتها الهيئة لحماية الحياة البحرية. pic.twitter.com/ko7NT3ErHw