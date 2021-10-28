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منوعات
جدها إغتصبها... وعائلتها ترفض إجهاض الجنين لهذا السبب
Lebanon 24
28-10-2021
|
01:03
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رفضت عائلة فتاة بوليفية تبلغ من العمر 11 عاماً إخضاعها لعملية إجهاض بعدما حملت من جدّها البالغ من العمر 61 عاماً إثر اغتصابها.
ووفق موقع "ديلي ميل" البريطاني، اتُّهم والد زوج والدة الفتاة التي لم يتم الكشف عن اسمها لأسباب قانونية باغتصابها في بلدة ياباكاني قرب سانتا كروز في وسط بوليفيا.
وفي حين وافقت عائلة الفتاة بادئ الأمر على الإجهاض، سرعان ما غيّرت رأيها ووقّعت على موافقتها بالإبقاء على الحمل متأثرة برأي الكنيسة الكاثوليكية في بوليفيا التي اعتبرت أن الحل الوحيد هو إنقاذ الروحَين وتقديم الرعاية لهما.
وفي التّفاصيل، قالت آنا باولا غارسيا، رئيسة مؤسسة "Women’s House"، إن الفتاة أخبرت قريبتها بأنها تشعر بتحركات غريبة في بطنها. وقامت الأخيرة بدورها بإخبار أمها التي بادرت إلى تقديم شكوى لدى الشرطة.
وعلّقت غارسيا بالقول: "لا تريد أن تكون أماً. ما يفعلونه بها جريمة. لا يمكننا أن نجبر فتاة في الحادية عشرة من العمر على قضاء فترة تسعة أشهر من الحمل. هذا عذاب".
وأفادت تقارير بأن الإبقاء على الجنين يتعارض مع رأي الأطباء الذين يتابعون الفتاة وكذلك مع رأي السلطات القضائية. وأشارت محامية العائلة إلى أنّ الفتاة تحصل على الرعاية اللازمة كي تكون بخير مع جنينها وقد احتُجز الجدّ في سجن مونتيرو في لاباس بتهمة اغتصاب فتاة قاصر.
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