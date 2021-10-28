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منوعات
مهدد بالسجن 15 عاما.. مواطن ينشر خطوات لصناعة القنابل
Lebanon 24
28-10-2021
|
04:00
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أقر أميركي، يبلغ من العمر 29 عامًا، بالذنب خلال محاكمته على تقديم الدعم المادي لجماعات إرهابية، من خلال نشر تعليمات لصناعة قنابل عبر الإنترنت، وذلك وفقا لما ذكرت بيان صادر عن وزارة العدل الأميركية.
ومن المتوقع أن يواجه، صموئيل بابتيست، عقوبة سجن من محكمة فدرالية في ولاية فلوريدا، تصل إلى 15 عامًا وغرامة قدرها 250 ألف دولار، بالإضافة إلى خضوعه للرقابة مدى الحياة.
وبحسب ما ذكر المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لفلوريدا، فإن الحكم على بابتيست سوف يصدر في يناير القادم.
بابتيست قد نشر عبر الإنترنت، في نوفمبر من العام 2016 وثائق بعنوان "تعليمات: كيفية صنع قنبلة أنبوبية محلية الصنع" و"القنابل الأنبوبية" و "الأجهزة المتفجرة المرتجلة" و "الكتاب الأسود للذخائر اليدوية الصنع".
ووفقا لوثائق المحكمة فإن الهدف من نشر تلك الوثائق والتعليمات كان يهدف إلى مساعدة أشخاص على صلة بتنظيم داعش الإرهابي.
وقد وجهت المحكمة إلى بابتيست، في أغسطس من العام 2018 4 تهم تتعلق بتوزيع معلومات تتعلق بالمتفجرات، وتهمة واحدة بمحاولة تقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية، وتهمة واحدة بمحاولة تقديم دعم مادي لمتطرفين.
المصدر: الحرة
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