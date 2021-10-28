بالترتيب اليكم أكثر الأبراج الواثقة من نفسها الى الأقل ثقة.. ماذا عنكم؟





1 - برج الأسد إن علم الفلك يلعب دوراً كبيراً في تكوين شخصيّة الافراد، ومولود كلّ برج يتمتّع بخصائص معيّنة تميّزهم عن الأبراج الأخرى. نقدّم لكم أدناه، بالترتيب لائحة من أكثر الأبراج واثقة من نفسها إلى تلكِ الأقلّ، بحسب موقع "اليوم السابع".

مولود هذا البرج يتمتّع بثقة عالية جدّاً، فهو من الشخصيات القوية التي لا تخضع لأحد. من السهل جدّاً على برج الأسد أن يكمل طريقه والتخلّى عن كلّ مَن يقف بوجهه أو يسيء له. يعرف تماماً ما الذي يستحقّه، لذلك يعمل على تحقيق أهدافه من دون خوف أو قلق.



2- برج العقرب





3- برج الجدي يعي مولود هذا البرج أنّه يملك بعض العيوب في شخصّيته، لكن على الرغم من ذلك يحبّ نفسه كثيراً. هو يعمل على تطوير حسناته ومهاراته بدلاً من الإستسلام لضعفه. لا يتأثر بآراء الآخرين السلبية.

صحيح أن مولود هذا البرج يعلم أنّه ليس من أروع الشخصيّات، إلاّ أنّه لا يهتمّ لمَ يقوله الناس عنه. ليس بحاجة لأيّ أحد ليخبره أنّه قوي وذكي ومثابر.

4- برج القوس

مولود هذا البرج واثق تماماً من نفسه لدرجة أنّه يتقبّل الإنتقادات ويتعلّم منها. مهما حاول الناس تحطيم معنوياته فهو لا يتأثّر بأقوالهم بل على العكس تماماً، يزداد ثقته بنفسه ويعمل أكثر على تطوير ذاتها.



الأبراج الأقلّ ثقة



5- برج الحوت

صحيح أن مولود هذا البرج يكوّن أصدقاء بسرعة ويبدو واثقا من نفسه، إلاّ أنّه يشعر في معظم الأحيان بعدم الأمان خصوصاً عندما يكون لوحده. يهتزّ ثقته بنفسه كلّما اختلى مع ذاته، فالأفكار السلبية تسيطر على عقله وتجعله يفكّر بكلّ العيوب التي يمتلكها.



6- برج الحمل

يبدو على مولود هذا البرج أنّها قوي ولا يستطيع أحد أن يؤذيه. لكن في الواقع، الحمل حساس جدّاً، إلاّ أنّه لا يدع أحد أن يبكيه. يلجأ إلى الدعابة كلّما شعر بالإحباط حتّى لا يرى الناس ضعفه.



7- برج الثور

يحاول مولد هذا البرج أن يبدو أذكى ممّا هو عليه، وكأنّه يعرف عن كلّ شيء. يسعى الثور أن يثبت للناس أنّه يتمتّع بشخصيّة قوية ويحاول تحقيق نجاحات كثيرة، وذلك نتيجة خوفه من الفشل أمام الآخرين.



8- برج الميزان

لا يقوم مولود هذا البرج باتّخاذ أيّ قرار بنفسه، بل يعمل بما يمليه عليه الآخرين. يحتاج دائماً لمَن يقول له كلمات مشجّعة وداعمة، ليشعر بثقة بنفسه.

9- برج الجوزاء

يريد مولود هذا البرج أن يكون محبوبا ومحطّ أنظار الجميع. يحاول دائماً أن يرضي الناس، لأنّه ببساطة يخاف من الوحدة وعدم الشعور الأمان.



10- برج السرطان

مولود هذا البرج هو من الأبراج التي يسهل تحطيمها. للأسف، يأخذ كلّ موضوع بشكل شخصي ويعتبر أنّه بسببه حصل هذا الأمر.



11- برج الدلو

مولود هذا البرج يقوم بكلّ ما بوسعه ليجعل حياته سهلة ومثالية، لكن في الحقيقة هو من الشخصيات غير الراضية عن حياتها. لذلك، يلجأ إلى خلق عالم أفضل من واقعه، الأمر الذي يحفّز ويزيد ثقته بنفسه.



12- برج العذراء

يخاف مولود هذا البرج من ارتكاب الأخطاء خصوصاً أمام حشد كبير من الناس. هو من الشخصيات الخجولة التي تقلق كثيراً وتعاتب نفسها، لدرجة أنّها تبحث دائماً عن خطأ ارتكبته.