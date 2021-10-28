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في شقة من دون كهرباء... أم تترك أطفالها الثلاثة مع جثة شقيقهم المتوفي منذ سنة!

Lebanon 24
28-10-2021 | 07:10
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في حادثة مأساوية، أوقفت شرطة ولاية تكساس الأميركية امرأة تبلغ من العمر 35 عاما، متهمة بالتخلي عن أطفالها الأربعة منذ أشهر، وزوجها المشتبه في قتله أحد الفتيان العام الماضي، أمس الأربعاء.

وعثر على الأطفال الثلاثة، الأحد الماضي، متروكين منذ أشهر داخل شقة من دون تيار كهربائي، بجانب جثة شقيقهم. وكانوا يحصلون على الطعام من الجيران، بحسب "فرانس برس".

كما أبلغ الابن الأكبر البالغ 15 عاما الشرطة، بأن شقيقه البالغ 9 أعوام، متوفى منذ سنة وجثته تقبع في الغرفة المجاورة.

فيما اتهم زوج الأم، براين كولتر (31 عاما)، بقتل الفتى الذي توفي سنة 2020 عن 8 أعوام.

كما اتهمت الأم، غلوريا وليامز، بالتسبب بإصابة طفل، جراء الإهمال، بفعل حرمانه من العناية الصحية والإشراف.

من جانبه، أشار قائد شرطة مقاطعة هاريس، التي تتبع لها مدينة تكساس، إد غونزاليس، عبر تويتر، إلى أن تهما أخرى ستوجه لاحقا. ولفت إلى أن الزوجين تركا الشقة، على ما يبدو، منذ أشهر عدة.
المصدر: العربية
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