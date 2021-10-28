هناك أشخاص عادة يتظاهرون بالقسوة والقوة، إلّا أنّهم في الواقع يملكون قلباً رقيقاً. أحياناً قد تكون هذه الشخصية ليست سوى وسيلة لحماية أنفسهم من التعرّض لأي جرح.



أكثر 5 ابراج تتظاهر بالقسوة والقوة، لكنها في الواقع تتحلّى بمشاعر رقيقة

إن كنت من مواليد برج الحمل، فهذا يعني أنّك شخصية تتظاهر بالقسوة، حتى لا ينكسر قلبك أو تتعرض للخيانة. تبدو وكأنّك غير مهتم لمشاعر الآخرين، إلّا أنّك في الواقع تعير اهتماماً. كما أنه على الرغم من أنّك تبحث عن الحب والوفاء، إلّا أنّك مقتنع بعدم وجود العشق. هذا التناقض الذي تمرّ فيه، يجعلك تارة بارد وقاسي في المشاعر وتارة حنون.إن كنت من مواليد برج العذراء، فهذا يعني أنّك شخصية تتظاهر بالقسوة والصلابة، وذلك حتى لا تبيّن مدى ضعفك أمام الناس. هذا الأمر، يساعدك في إبقاء الجميع على مسافة منك، كي لا يتمّ استغلال مشاعرك الحساسة. خلف هذا الجبروت، رقّة لا يعلمها إلّا المقرّبون منك للغاية.إن كنت من مواليد برج السرطان، فهذا يعني أنّك شخصية تخفي مشاعرها الرقيقة والحساسة، لتظهر قسوتها وقوتها. هذا الأمر، يعطي الناس انطباعاً أولياً على أنك تتمتّع بصلابة، ولا تتأثر بأي شيء يجرحك، لكن في الحقيقة أنت من أكثر الشخصيات الحساسة والمراعية للآخرين. بحسب صفات برج السرطان أيضاً أنك تتظاهر بالقوة أمام الجميع، حتى لا تسمح لأي شخص أن يؤذيك.إن كنت من مواليد برج العقرب، فهذا يعني أنّك شخصية تتظاهر بالقسوة والصلابة أمام الجميع، إلّا أنّك تخفي في داخلك مشاعر رقيقة. لا تثق بالناس كثيراً، الأمر الذي يدفعك إلى أن تكون قاسي مع الآخرين، حتى لا تتأذى من تصرّفاتهم. لكن في الحقيقة، تملك قلباً رقيقاً ومراعياً لمشاعر الناس.إن كنت من مواليد برج الجدي، فهذا يعني أنّك شخصية قاسية مع الآخرين، خصوصاً عندما يتمّ الإساءة إليك. لكن في الواقع، خلف هذه القوة التي تظهرها على الدوام، مشاعر رقيقة وحساسة. كما أنّك شخصية خجولة خصوصاً في المناسبات العامة، إلّا أنّك تخفيها وتظهر صلابتك.