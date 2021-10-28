فيديو مرعب... إمرأة حاولت رمي نفسها مع طفلها من جسر مرتفع!

حاولت امرأة في الصين رمي نفسها مع طفلها من جسر مرتفع.وكان سائق يقود حافلته بهدوء، عندما رأى امرأة تتصرف بغرابة، وقبل محاولة قفزها من جسر تشيوجانغ نزل من الحافلة وركض لإنقاذها. وتمكن من إيقاف المرأة قبل أن ترمي نفسها.وبحسب السائق كانت المرأة بحالة عاطفية سيئة، وهم الآن بأمان.