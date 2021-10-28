خطفوا طفلة واحتجزوها لمدّة أسبوع... عذبوها واغتصبوها حتى الموت!

في جريمة هزت مصر، تواصل نيابة الرمل في الإسكندرية شمال البلاد، التحقيق في واقعة اتهام 3 أشخاص باحتجاز طفلة لمدة أسبوع واغتصابها وتعذيبها ما أدى لمقتلها.بالفحص، تبين أن الجثة لفتاة بها آثار تعذيب شديد وإصابات بمختلف أنحاء الجسم، وبجوارها بعض المتعلقات.وتوصلت التحريات إلى تحديد شخصية المتوفاة وتدعى "منة"، 14 عاما، مقيمة بعزبة المراغي القديمة، بدائرة قسم شرطة المنتزه ثالث، وفق ما أفاد موقع "المصري اليوم".

وبعرض الجثمان على والدها ووالدتها بمشرحة كوم الدكة، تعرفا عليها، وأضافا أن المجني عليها كانت قد أبلغتهما منذ أكثر من أسبوع أنها محتجزة لدى شخص يدعى "خالد".المفاجأة، أن الأب لم يبلغ الشرطة خوفا من حدوث مكروه لابنته، لافتا إلى أن ابنته طلبت منه الاطمئنان وعدم القلق، ففضل الانتظار لحين ظهور أي جديد أو حدوث اتصال آخر.ووفقا لمحضر تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص.كما أضاف المحضر أن المتهمين قاموا بتعذيبها في مختلف أنحاء جسدها بأدوات مختلفة، ومنع الطعام والشراب عنها والتعدي عليها بالضرب حتى فارقت الحياة.