24
o
بيروت
20
o
طرابلس
22
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
19
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
خطفوا طفلة واحتجزوها لمدّة أسبوع... عذبوها واغتصبوها حتى الموت!
Lebanon 24
28-10-2021
|
08:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
في جريمة هزت مصر، تواصل نيابة الرمل في الإسكندرية شمال البلاد، التحقيق في واقعة اتهام 3 أشخاص باحتجاز طفلة لمدة أسبوع واغتصابها وتعذيبها ما أدى لمقتلها.
بالفحص، تبين أن الجثة لفتاة بها آثار تعذيب شديد وإصابات بمختلف أنحاء الجسم، وبجوارها بعض المتعلقات.
وتوصلت التحريات إلى تحديد شخصية المتوفاة وتدعى "منة"، 14 عاما، مقيمة بعزبة المراغي القديمة، بدائرة قسم شرطة المنتزه ثالث، وفق ما أفاد موقع "المصري اليوم".
وبعرض الجثمان على والدها ووالدتها بمشرحة كوم الدكة، تعرفا عليها، وأضافا أن المجني عليها كانت قد أبلغتهما منذ أكثر من أسبوع أنها محتجزة لدى شخص يدعى "خالد".
المفاجأة، أن الأب لم يبلغ الشرطة خوفا من حدوث مكروه لابنته، لافتا إلى أن ابنته طلبت منه الاطمئنان وعدم القلق، ففضل الانتظار لحين ظهور أي جديد أو حدوث اتصال آخر.
ووفقا لمحضر تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص.
كما أضاف المحضر أن المتهمين قاموا بتعذيبها في مختلف أنحاء جسدها بأدوات مختلفة، ومنع الطعام والشراب عنها والتعدي عليها بالضرب حتى فارقت الحياة.
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة
لموظفي القطاع الخاص.. هكذا سيصبح الحد الأدنى للأجور
Lebanon 24
لموظفي القطاع الخاص.. هكذا سيصبح الحد الأدنى للأجور
00:00 | 2021-10-28
28/10/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على مواليد 3 أبراج انتظار عام 2022 ليلمسوا التغيير.. هل أنت من بينهم؟
Lebanon 24
على مواليد 3 أبراج انتظار عام 2022 ليلمسوا التغيير.. هل أنت من بينهم؟
04:15 | 2021-10-28
28/10/2021 04:15:55
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم تشن هجوما عنيفا على إعلامي لبناني: خليك مع الرخيص (صورة)
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم تشن هجوما عنيفا على إعلامي لبناني: خليك مع الرخيص (صورة)
02:00 | 2021-10-28
28/10/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالترتيب اليكم أكثر الأبراج الواثقة من نفسها الى الأقل ثقة.. ماذا عنكم؟
Lebanon 24
بالترتيب اليكم أكثر الأبراج الواثقة من نفسها الى الأقل ثقة.. ماذا عنكم؟
08:14 | 2021-10-28
28/10/2021 08:14:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما ينتظر جعجع بعد ختم مخابرات الجيش ملفه!
Lebanon 24
هذا ما ينتظر جعجع بعد ختم مخابرات الجيش ملفه!
02:30 | 2021-10-28
28/10/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
16:00 | 2021-10-28
ما خفي قبل 131 عامًا.. "شعرة" أسطورة الهنود الحمر كشفته
14:31 | 2021-10-28
فتاة تعرضت للضرب على يد شاب ليلًا...ولكن ماذا حصل؟ (فيديو)
14:27 | 2021-10-28
بسبب شجرة...تم تغريمهم بـ 530 دولار
14:20 | 2021-10-28
مشروع قانون في بلد أفريقي يهدد المثليين...هذا ما ينص عليه
14:00 | 2021-10-28
أكبر سرقة في تاريخ بريطانيا... هكذا حصلت
13:07 | 2021-10-28
تفاصيل سقوط ما وصفته بـ"أغبى حرامي في مصر"
فيديو
"audi" تتحدى مرسيدس بسيارة أخرى! (فيديو)
Lebanon 24
"audi" تتحدى مرسيدس بسيارة أخرى! (فيديو)
11:00 | 2021-10-28
29/10/2021 00:48:46
Lebanon 24
Lebanon 24
إنتقادات واسعة تطال فنانة شهيرة بعد رقصها بجرأة على الـ"وحدة ونص" (فيديو)
Lebanon 24
إنتقادات واسعة تطال فنانة شهيرة بعد رقصها بجرأة على الـ"وحدة ونص" (فيديو)
08:00 | 2021-10-28
29/10/2021 00:48:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أحدث سيارة عائلية متطورة من "هيونداي"... تعرفوا على ميزاتها (فيديو)
Lebanon 24
أحدث سيارة عائلية متطورة من "هيونداي"... تعرفوا على ميزاتها (فيديو)
16:00 | 2021-10-27
29/10/2021 00:48:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact