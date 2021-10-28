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منوعات
اتفق مع "الشيطان"... جرائم قتل بالجملة
Lebanon 24
28-10-2021
|
10:43
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اعتقل مراهق بريطاني قتل امرأتين في حديقة بلندن، في إطار اتفاق قال إنه أبرمه مع "قوى شيطانية" لقتل النساء كل 6 أشهر مقابل الفوز في يانصيب.
وقتل دانيال حسين، البالغ من العمر الآن 19 عاما، ببا هنري (46 عاما) ، ونيكول سمالمان (27 عاما)، خلال هجوم وحشي في حديقة ريفية بشمال غرب لندن، في العام الماضي.
ونفذ حسين جرائم القتل هذه للوفاء بـ"العقد" الذي وقعه بدمه مع الشيطان "الملك العظيم Lucifuge Rofocale"، واعدا بـ "أداء 6 ضحايا على الأقل كل 6 أشهر، طالما هو حر وقادر جسديا".
وذهبت الضحيتان إلى الحديقة للاحتفال مع الأصدقاء بعيد ميلاد هنري، لكنهن بقين وحدهن هناك. والتقطتا 150 صورة، لكن كانت آخر صورة "مؤلمة"، حيث تظهرهما وهما تنظران بشكل جانبي إلى ما تعتقد الشرطة أنه وصول صادم للمجرم.
وقالت ماريا غرين، مفتشة المباحث في شرطة لندن، إن "حسين شخص خطير ومتغطرس وعنيف ولم يبد منذ البداية أي ندم أو رفض لأفعاله".
وطعن حسين هنري 8 مرات، وأصاب سمولمان بـ 28 جرحا. وبعد جريمته الشنيعة، قام بجر الجثتين إلى الغابة حيث عثر عليهما في اليوم التالي من قبل صديق سمولمان.
وتم العثور على المراهق، الذي كان يعيش مع والدته، من خلال بقع الدم التي عثر عليها في مكان الحادث، واعتقل بعد حوالي 4 أسابيع. وتعتقد الشرطة أن إصابة في يده فقط أثناء جرائم القتل منعته من ارتكاب المزيد من عمليات القتل.
( رويترز)
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