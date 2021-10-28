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900 صورة عارية... صاحب محل شهير صوّر فتيات في غرفة قياس الملابس هذا ما حل به

Lebanon 24
28-10-2021 | 13:03
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمحل شهير بمنطقة الهرم يبيع الملابس النسائية، أحدث صاحبه فتحة في غرفة قياس الملابس لتصوير النسوة عاريات.

وقالت إحدى شاهدات العيان لـ"القاهرة 24" إن صاحب محل الملابس الشهير، صور العديد من الفتيات بتلك الطريقة مستغلا الفتحة التي أحدثها في بروفة قياس الملابس.

وأضافت أنه منذ شهر صرخت فتاة أمام المحل، وعندما تجمع الأهالي خرج صاحب المحل ونفى وجود أي مشكلات، ولكن اليوم تفاجأت فتاة عندما دخلت غرفة تغيير الملابس، بدخول شاب في مكان مجوار للغرفة التي دخلتها.

وتابعت أنها ارتابت وحركت الستارة، ووجدت الشاب ممسكا بهاتفه ويقوم بتصويرها من فتحة أحدثها في غرفة تغيير الملابس. 

واستطردت الشاهدة أن الفتاة صرخت واستغاثت بالأهالي الذين ساعدوها في طلب النجدة، وتحرير محضر ضد المتهم.  

وأفادت بأن الشاب لديه أكثر من 900 صورة عارية، وناشدت صاحبة المنشور كل السيدات اللاتي ذهبن إلى المحل بالذهاب إلى قسم الشرطة، وتحرير محضر ضد صاحب المحل. وألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الهرم القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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