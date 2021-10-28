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بسبب شجرة...تم تغريمهم بـ 530 دولار

Lebanon 24
28-10-2021 | 14:27
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فرضت السلطات السعودية غرامة قدرها 20 ألف ريال سعودي (نحو 533 دولار) على 3 أشخاص شاركوا في قطع شجرة باستخدام منشار كهربائي.
 
وذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس، في خبر عن الواقعة، مشيرة إلى أن الأمن البيئي استطاع تحديد هوية الأشخاص الثلاثة بعدما ظهروا في مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي.
وظهر الأشخاص الثلاثة، في الفيديو، أثناء قيامهم بقطع شجرة باستخدام منشار كهربائي.

وقال رائد المالكي، المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي: "تم تحديد هوية 3 مواطنين إثر ظهورهم في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يقطعون شجرة بمنشار كهربائي".

وتابع: "تم ذلك بالتنسيق مع شرطة منطقة مكة المكرمة"، مشيرًا إلى أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية بحق الأشخاص الثلاثة".

وقال المالكي إن عقوبة قطع الأشجار هي الغرامة التي تصل إلى 20 ألف ريال لكل شجرة.
وشدد المتحدث باسم القوات الخاصة للأمن البيئي على أنه لن يتم التهاون في تطبيق اللوائح التنفيذية الخاصة بنظام البيئة على المخالفين.

وأكد المالكي أنه يجري متابعة أي مخالفات بيئية يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفًا: "نحث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة".
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