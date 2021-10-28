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منوعات
اعتداء بالضرب على مضيفة طيران تسبب في تغيير مسار طائرة (فيديو)
Lebanon 24
28-10-2021
|
23:49
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حولت الطائرة التابعة لخطوط طيران American airlines مسارها، بعد أن كانت متجهة من مدينة نيويورك إلى مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا، لتهبط في مدينة دنفر عاصمة ولاية كولورادو، بعد أن قام أحد الركاب بالاعتداء على مضيفة الطيران ضربًا.
وتعرضت مضيفة طيران تابعة لشركة الطيران الشهيرة American airlines للاعتداء بـ الضرب من أحد الركاب على متن الطائرة المتجهة إلى مطار جون واين في سانتا آنا ولاية كاليفورنيا، حسب تقرير إذاعته محطة 1010الأميركية و Fox news أيضًا.
أفاد التقرير بأن رحلة Wins321غيرت مسارها لتهبط في مطار مدينة دنفر لاعتقال المشتبه به، وتنفيذ القانون.
وأعربت شركة الطيران عن غضبها تجاه ما حدث، وتعهدت بمنع المشتبه به بشكل دائم من التعامل مع شركة الطيران، أما المضيفة فلم تذكر الشركة أي تفاصيل عنها سوى أنها تعرضت لإصابات غير محددة.
وقع ذلك الحادث المؤسف في الوقت الذي أخبرت فيه شركة الطيران الفيدرالية أن حوادث الاعتداء التي تجرى أثناء رحلات الطيران قلت بشكل كبير، وأن السلوك العدائي للركاب يكاد يكون منعدما.
وأضافت الشركة في بيان لها، إنها تشعر بالغضب من التقارير المتعلقة بما حدث على متن الطائرة، لن تتسامح الشركة مع أعمال العنف ضد أعضاء الفريق.
وتابعت: "لن يُسمح أبدًا للفرد المتورط في هذا الحادث بالسفر مع American airlines في المستقبل، لكننا لن نكون راضين حتى تجرى مقاضاته إلى أقصى حد يسمح به القانون".
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