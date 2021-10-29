أرملة بطل أولمبي تنجب طفلا بعد 15 شهرا من وفاته

تمكنت إليدي، أرملة المتزلج الأولمبي الأسترالي أليكس بولين، ابنتهما بعد 15 شهرًا من وفاة الأخير خلال قيامه بجولة صيد في بلاد في يوليو من العام الماضي، وذلك وفقا لما ورد في تقرير لشبكة "سي إن إن " الإخبارية.وكان بولين، قد قضى عن عمر ناهز، 32 عاما، أثناء الغوص للصيد بالرمح قبالة سواحل غولد كوست في أستراليا في في يوليو من العام 2020.وأوضحت التحقيقات أن البطل الرياضي الراحل يمارس الغوص من دون قناع الأكسجين. ولم يكن معه أي شخص آخر، كان بعيدا عن الغواصين الآخرين قبل أن يشاهده أحدهم ويحضره إلى الشاطئ، حيث جرت عمليات إنعاش لقلبه استمرت 45 دقيقة دون أن تفلح في إنقاذه.وقبل موته، أحرز لقب بطل العالم للتزلج على الثلج بالألواح أو ماتعرف باسم "سنو بورد"، وذلك في العامين 2011 و2013، وبالإضافة إلى ذلك حمل العمل الأسترالي في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها مدينة سوتشي الروسية في العام 2014.وأعلنت بولين أنها حامل في يونيو ، وكتبت على على حسابها في تطبيق إنستغرام أنها وشريك حياتها الراحل كانا "يحلمان منذ أعوام" بإنجاب طفل.وأضافت موجهة حديثها لطفلتها بعد قدومها: "لقد كنت أنا وأبيك نحلم بك منذ أعوام قليلة، ورغم حدث المؤلم (بوفاته) يسعدني أن أرحب أخير بجزء منه وقد أتى إلى هذا العالم".وفي البودكاست (المدونة الصوتية) الخاصة بها "Darling، Shine”، قالت إنها وأليكس كانا يحاولان الحمل قبل وفاته ، لكنها أشارت إلى أنهما كانا يواجهان صعوبة في الإنجاب، لافتة إلى أن عدد البويضات لديها منخفض.وزادت: "كنا سنحاول لبضعة أشهر أخرى لو لم يمت عبر طريقة طفل الأنابيب".وقالت إليدي لمجلة فوغ أستراليا أن حملها كان "حلوا ومرا"، مضيفة: "من ناحية، كانت أشعر بأن السعادة تغمرني، ولكن من جهة أخرى كانت حزينة لأني تشامب (اسم الشهرة لزوجها) لن يكون موجودا".