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مذيع CNN يتناول الفلافل مع الأمير الأردني علي بن الحسين وسط شوارع عمّان (فيديو)

Lebanon 24
29-10-2021 | 01:07
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عرضت شبكة "سي إن إن" الأمريكية مقطع فيديو يظهر أحد مذيعيها وهو يتناول أكلة الفلافل الشعبية مع الأمير الأردني علي بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك الأردني عبد الله الثاني.

وذكرت الشبكة الأمريكية أن مذيعها ريتشارد كويست، سافر إلى العاصمة الأردنية، عمّان، المعروفة في العصر الروماني باسم "فيلادلفيا"، وهو الاسم الذي يعني "مدينة الحب الأخوي".
 
وراح المذيع الأمريكي يستكشف شوارع العاصمة النابضة بالحياة مع الأمير الأردني علي بن الحسين وزوجته الأميرة ريم علي.
ووصف المذيع وصوله إلى العاصمة الأردنية بأنه وصول إلى مفترق طرق العالم، حيث يحتوي الشارع الأردني على نسيج قوي مكون من مختلف الطبقات والشرائح الاجتماعية، وفوق كل هؤلاء يحكم الهاشميون البلاد منذ أكثر من 100 عام.

واصطحب الأمير الأردني علي بن الحسين، المذيع الأمريكي في جولة بمدينة عمَان التي تعتبر من أقدم مدن العالم وأعرقها، وخلال الجولة رافق الأمير ضيفه إلى أحد أقدم مطاعم الفلافل في المدينة، وخلالها استمتع المذيع كويست بمذاق الفلافل.

وأشاد كويست بسهولة الوصول إلى أفراد العائلة المالكة في الأردن بعكس العائلات المالكة والحكام في معظم بلدان العالم، وهو ما ظهر في وقوف الأمير في وسط الشارع والسماح للمواطنين بالتقاط صور "السيلفي" معه.
 
 
 
المصدر: سبوتنيك
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