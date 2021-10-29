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هذه الأبراج لا تسامح أبداً!

Lebanon 24
29-10-2021 | 03:00
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هل أنت من الشخصيات التي تعطي فرصة ثانية؟ أم أنّك لا تسامح أبداً؟

 

علم الفلك يكشف لك مواليد الأبراج التي لا تسامح ولا تعطي الثقة مرّة أخرى.

 

الأبراج التي لا تسامح بسهولة:

 

العقرب:

إذا تمّ الإساءة إلى مولود برج العقرب، فهو لن يغضب من الطرف الآخر طيلة الحياة فحسب، بل سيقلب الجميع ضده أيضاً. يحاول هذا المولود إخبار النسخة الثانية من القصة أو تأليف إشاعات عن الشخص الذي أساء إليه، حتّى يبدأ الجميع في كرهه.

 

الجدي:

إذا قام أحدهم بإيذاء مولود برج الجدي لدرجة لا تُغتفر، فهو سينساه كليّاً ويتخلّى عنه بسهولة. يقوم بحذف رقمه، رسائله وحتّى من مواقع التواصل الإجتماعي، فهو ببساطة لا يسامح أبداً. مولود هذا البرج لن يتكلّم مع الشخص الذي جرحه، ولن يشعر حتّى بالذنب.

 

الثور:

مولود هذا البرج يتمتّع بذاكرة قويّة، ممّا يعني أنّه في حال تمّت الإساءة إليه حتّى ولو في الماضي، فهو لن ينسى هذا الجرح أبداً. يقضي مولود هذا البرج، بكره الطرف الذي كسر قلبه طيلة حياته، ولا يؤمن بالفرصة الثانية.

 

الحمل:

إن تمّت الإساءة إلى مولود هذا البرج، فهو لن يسامح أبداً. قد يحاول اصطناع الضحكة أمام الطرف الآخر الذي جرحه، والتظاهر بأنّه تخطّى الموضوع، إلاّ أنّه لم ولن ينسى ذلك.

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