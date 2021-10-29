أبراج لا تنسى حبها الأول.. هل أنت من بينها؟

كل برج لديه شخصية وصفات خاصة تميزه عن البرج الآخر، وكل برج يتعامل على طريقته مع مرحلة ما بعد إنتهاء العلاقة. فالبعض منهم يستطيع تخطي فكرة الإنفصال عن الحبيب وإنتهاء العلاقة، بينما تحتاج بعض الابراج الأخرى الى وقت طويل جداً كي تتقبل واقع أن العلاقة انتهت وأن الطرف الآخر لم يعد جزءاً من حياتها وتجد صعوبة بالغة في التأقلم والمضي قدماً.

تعرفوا إلى الأبراج لا تنسى حبها الاول مهما طال الزمن.

برج الجوزاء

الرجل الجوزاء يمكنه أن يعلق في علاقة إنتهت إلى الأبد. هو من الأبراج التي تجد صعوبة بالغة في حسم الأمور وما يريد القيام به وعليه فهو لا يعرف ما إن كان عليه المضي قدماً أو الإستمرار بالمحاولة. الأمر نفسه ينطبق على المشاعر فهو لا يعرف ما إن كان عليه أن ينسى العلاقة أم يستمر بالشعور بالحب. هذا الصراع يجعله يفكر بالشريكة التي رحلت طوال الوقت ما يعني انه لا يخرج من الأجواء على الإطلاق بل كل ما ما يحاول القيام به، سواء حسم القرار او المضي قدماً يجعله يثبت في مكانه. المشكلة الأخرى مع الجوزاء هي أنه من النوع الذي لا يقع بالحب بسهولة أو بسرعة وبالتالي خسارة إمرأة كان يحبها، بغض النظر عن الأسباب، من الأمور التي لا يمكنه تقبلها بسهولة .

برج السرطان

السرطان من الأبراج التي لا يمكنها تجاوز العلاقات، على العكس البرج هذا معروف عنه بانه لا يمكنه حتى الخروج من الماضي لأنه يستمر بعيش التجارب مرة تلو الأخرى. مشكلة السرطان هي أنه ينسى كل اللحظات السيئة ولا يفكر سوى بتلك الجميلة ما يجعل العلاقة تبدو رائعة والشريكة التي رحلت مثالية للغاية، رغم أنها في الواقع قد لا تكون كذلك. يضاف الى ذلك واقع أنه من الابراج المخلصة جداً والتي تملك قلباً من ذهب وبالتالي لا يمكنها احياناً تجاوز فكرة خسارة الآخر لانه لم يخيل للبرج هذا يوماً بأنه سيجد نفسه يبحث عن حب جديد، لأنه لا يريد حب جديد فكل ما يريد هو الحب الذي كان يملكه.

برج العذراء

العذراء من الابراج التي لا يمكنها المضي قدماً لانها اصلاً تجد صعوبة بالغة في الوقوع في الحب. حين يقع الرجل العذراء في الحب فهذا يعني أنه عثر على المرأة التي ترتقي الى كل المعايير الخرافية التي يضعها وبالتالي يكون قد عثر على الشخص الذي يناسبه بشكل كلي. في الواقع معروف عن العذراء بأنه من الأبراج التي تجد نفسها عالقة في العلاقات السابقة لأنها لا تعرف كيف تستمر من دون الشريك السابقة. فكرة البدء بعلاقة جديدة تثير رعبه وعليه فهو سيحاول كل ما بوسعه من أجل استعادة الحب..وحين لا ينجح فهو سيحبها بصمت ولكنه لن يفقد الأمل بعودتها مجدداً.

برج الميزان

المضي قدماً ليس من الكلمات التي يمكن العثور عليها في قاموس الميزان. في الواقع الميزان لا يكتفي فقط بالمشاعر بل سيحاول العودة فعلياً مرة تلو الأخرى وسيحاول اقناعها بانهما مثاليين لبعضهما البعض وبأنّ العلاقة يمكنها ان تنجح. وحين يكون الرفض هو الرد فهو سيبتعد ولكنه لن ينسى.. ولكنه لن يعترف بذلك على الاطلاق. هو سيقول ذلك للمرأة خلال المراحل الأولى للإنفصال ولكن لاحقاً كل ما سيقوم به هو الإستمرار بحبها بصمت حتى يتمكن بالفعل من المضي قدماً.

برج العقرب

العقرب حين يقع في الحب يشعر بكل الحب والشغف وهو عنيد جداً حين يتعلق الأمر بإستمرارية العلاقة. حين تنتهي العلاقة، لا ينسى العقرب بسهولة ولا يمكنه المضي قدماً. فهو سيدّعي بأنه بخير وحتى أنه قد يدخل في علاقة جديدة ولكن قلبه سيكون ملكاً للمرأة التي أحبها وخسرها. ولكن بشكل عام وحين يجد علاقة جديدة يمكنها ان تجعله يشعر بالراحة مجدداً فهو يمضي قدماً ولكن الأمر هذا يتطلب وقتاً طويلاً جداً. مع العقرب الحب لا يختفي ولكن يتم دفنه في مكان عميق وبالتالي لا يموت مهما طالت فترة الفراق ومهما حصل خلالها، اذ يمكن لها ان تتزوج وهو يقوم بالمثل ولكن في كل مرة يتذكرها فان أول فكرة تخطر له هي بأنه يحبها.

برج الجدي

الرجل الجدي حين يدخل في علاقة ما فكل ما يفكر به هو أنه يوماً ما سيتزوج بالمرأة هذه وسيؤسس لعائلة معها. وعليه فهو حين يخسر المرأة فهو يخسر أحلامه أيضاً وبالتالي فان الأمر صعب جداً عليه. يضاف الى ذلك واقع أن الجدي من الأبراج المخلصة جداً والتي لا تستسلم على الإطلاق حين يتعلق الأمر بالعلاقات بل على العكس فهو سيحاولك كل ما بوسعه من أجل جعل العلاقة، حتى ولو إنتهت بالإستمرار. في حال قررت المرأة بان العلاقة انتهت ولا تريد لها ان تستمر الجدي سيبتعد ولكنه لن يتمكّن من التخلص من مشاعر الحب التي يكنها لها قبل وقت طويل جداً.