تمساح عملاق... كيف تم نقله؟ (فيديو)

أظهر مقطع فيديو عملية نقل تمساح عملاق من بحيرة في أستراليا إلى بركة مستقلة بحديقة حيوانات.وواجه الفريق الذي تولى مهمة نقل التمساح والمكوّن من 12 شخصا، صعوبة في الإمساك بالحيوان وجرّه، نظرا لوزنه الكبير والبالغ 349 كيلوغراما.وصّور الفيديو بحديقة الزواحف الأسترالية في سومرسبي بنيو ساوث ويلز، حسبما ذكرت قناة "أي بي سي نيوز 12".وفي مقطع مصوّر قال حارس حديقة الحيوانات دان، إن "نقل التمساح من البحيرة لبركة منفصلة تمّ للخطورة التي يمثلها هذا الحيوان على التماسيح الأصغر".وحذر دان زملاءه من خطورة التمساح العملاق، عندما قاموا بتثبيته، وإغلاق فكيه بشريط لاصق، بعدما انبطح 6 أشخاص على ظهره.وبحسب مدير الحديقة تيم فولكنر، فإن التمساح سيعاد مرة أخرى للبحيرة بمجرد انتهاء موسم التزاوج، لافتا إلى تصرفه العدائي عندما كان هناك، وتشكيله مصدر خطر على الزواحف بهذا المكان.