5 أبراج تمتلك صوتاً جميلاً وتبرع في الغناء.. ماذا عنك؟

غالبية الأبراج تمتلك موهبة فنية من نوع ما، فهناك الفئة التي ترسم والأخرى التي ترقص وفئة تؤلف وطبعاً الفئة التي تملك صوتاً جميلاً يمكّنها من الغناء. والنجاح في عالم الغناء يرتبط بأمور عديدة أخرى منها الحضور على المسرح، الكاريزما والشخصية.

5 أبراج فقط يمكنها النجاح في عالم الغناء، تعرفوا إليها وإلى الأسباب التي تمكنها من النجاح.

برج الحمل

يمتلك مولد برج الحمل صوتاً جميلاً يمكنه من النجاح بسهولة تامة في عالم الغناء. فمن أهم وأقوى الخصال التي يملكها الحمل، هو قدرته على القيام بالمخاطرات وإتخاذ القرارات الجريئة. وطبعاً هناك التجدد الدائم الخاص بالحمل الذي لا يمكنه إحتمال الروتين وبالتالي كل الاعمال التي سيقدمها ستكون جديدة وفريدة من نوعها ومنعشة. الحمل كفنان لن يلتزم بنمط واحد من الغناء، بل سنجده يعتمد أنماطاً مختلفة لانه يحب تجربة كل ما هو جديد وهذا ما يجعل شهرته تستمر لوقت طويل لانه في حالة دائمة من التجدد وبالتالي يمكنه جذب جميع الاجيال وتقديم ما يعجب لكل للجميع.

برج الثور

عندما يتعلق الأمر بالغناء، الثور هو حزمة متكاملة. فالبرج هذا على تواصل تام وكل مع أحساسيه وبالتالي يمكنه أن يأخذ الآخرين في رحلة عاطفية يمكنهم التماهي معها بسهولة تامة. حسية الثور عنصر أساسي في نجاحه في هذا المجال وذلك لأنّ هذه الميزة هي خاصة به وتميزه عن غيره في مجال الغناء. وبما أنه عامل جدي ويشعر بالشغف الشديد تجاه الأمور التي يحب القيام بها، فهو سيقوم بكل ما هو مطلوب من أجل ضمان تقديمه أفضل أداء ممكن في كل مرة. الثور كمغنٍ في حالة من النمو والتطور.

برج السرطان

يعشق السرطان الموسيقى سواء كان يملك صوتاً أم لا يملكه. في الواقع غالبية الذين ينتمون الى برج السرطان يعزفون آلة موسيقية ما وذلك لأنّ الموسيقى هي سبيلهم الوحيد للتعبير وبشكل كلي عن المشاعر التي يختبرونها، وكما هو معروف البرج هذا يملك فائضاً من المشاعر. السرطان على تواصل تام وكلي مع مشاعره كما انه يشعر بالراحة مع ما هو عليه وبالتالي كل هذه الأمور تبرز من خلال صوته. حين يغني السرطان فإن الآخر يشعر كما لو كان يخاطبه مباشرة. وبما انه مبدع، فهو يمكنه أن يقدم أعمالاً غنائية مميزة ومختلفة عن كل ما يقدمه من هم في المجال نفسه.

برج العذراء

غالبية الذين ينتمون الى العذراء يملكون الثبات في صوتهم.. قد لا يملكون صوتاً مميزاً للغاية ولكنه مع التدريبات اللازمة، البرج هذا يمكنه أن يقدم أداءً مذهلاً وبمستوى عالٍ بشكل دائم. العذراء قد لا يقدم الأغاني بشكل عاطفي يمكن للآخرين التماهي معه وذلك لأنه ليس برجاً عاطفياً بشكل عام ولكنه يملك القدرة على التنويع في الطبقات الصوتية كما انه كما قلنا يملك الثبات. وبما انه برج ذكي للغاية ويملك قدرة عالية على ملاحظة التفاصيل ومهووس بالمثالية وعامل جدي فهو يمكنه النجاح في عالم الغناء وذلك لانه سيضع كل جهوده في ما يقوم به.

برج الحوت

يتعامل الحوت مع صوته كما يتعامل مع من يحب، فهو سيبذل كل جهده من أجل ضمان بقائه في أفضل حالة ممكنة وسيعتني به ويقدم له كل ما يجعله في حالة من التألق الدائم. يملك الحوت السحر الخاص به وهذا ما يجعله يملك قاعدة جماهيرة عريضة وذلك لانه قادر على أسر القلوب وسحر العقول.