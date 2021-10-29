زواج أو إنفصال.. هذه الأبراج لديها حسم عاطفي في تشرين الثاني

بحسب علم الفلك، فإنّ تشرين الثاني هذه السنة مختلف عن السنوات الماضية، وما يميزه ان كوكب المريخ متواجد في بيته، ما يطغي سلام داخلي على كل الأبراج. ويمكن القول إنّه شهر الحسم. ولكل الأبراج يجب الحذر من تواريخ 16 الى 23 تشرين الثاني، بسبب الخسوف في القمر.

العقرب

وجود الكواكب لدى العقرب تجعله يأخذ القرار الصحيح في الوقت المناسب. يرتبط او يلغي زواج.

الدلو

تتحرك الأوضاع العائلية بشكل إيجابي، وينتظر مواليد برج الدلو الزواج. هناك فترة حسم، اشخاص يدخلون في علاقة واشخاص ينهون علاقاتهم. ولكن لدى البعض خوف من حسم قد يندم عليه مع الوقت.

الثور

هناك قرار أساسي سيتم حسمه، لا رمادية في الحياة العاطفية لبرج الثور، فإمّا ارتباط او فك ارتباط.

الأسد

فرحة عائلية بانتظار مواليد برج الاسد. ولكن انتبه يا مولود الأسد من حديث الناس وتشويه في العلاقات والسمعة. هناك ارتباط عاطفي حاسم في تشرين الثاني.