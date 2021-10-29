مدارس أميركية تمنع زي "لعبة الحبار".. وتبرر السبب

أعلنت مدارس في ولاية نيويورك الأميركية، منع الأزياء المرتبطة بمسلسل "لعبة الحبار" أو Squid Game، والذي حقق شعبية كبيرة على "نتفليكس"، بالتزامن مع احتفالات "الهالوين".وأرجعت المدارس قرارها لاعتبارها أن الإنتاج الكوري الجنوبي، يحمل مدلولات شديدة العنف لا تناسب الأطفال.ويسمح للأطفال في الولايات المتحدة بالمجيء إلى المدرسة بملابس تنكرية عشية يوم "هالوين" الذي يصادف هذا العام الأحد المقبل.ومنع التلاميذ في منطقة فاييتفيل-مانليوس بشمال نيويورك والتي تتبع لها ست مدارس بينها ثلاث للمرحلة الابتدائية، من ارتداء أزياء مستوحاة من مسلسل "لعبة الحبار"، وذلك "بسبب الرسائل العنيفة التي يمكن أن توحي بها"، وفق ما أكد مدير المدرسة كريغ تايس في تصريح وزعه على وسائل إعلامية بينها "فرانس برس".