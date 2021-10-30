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" بسبب معناه بالعبرية"... سخرية في إسرائيل من اسم فيسبوك الجديد

Lebanon 24
30-10-2021 | 05:00
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أثار الاسم الجديد لشركة فيسبوك، ميتا، سخرية على وسائل التواصل الاجتماعي في إسرائيل ولدى المتحدثين بالعبرية بسبب معنى الاسم الجديد فيها.

وتعني "ميتا" في اللغة العبرية "ميّت"، وكتبت الخبيرة التقنية، نيريت فايس، على تويتر أن اسم الشركة الجديد سيكون موضوعا للسخرية لسنوات طويلة بسبب معناه في العبرية".
 
 
وتشير "ميتا" إلى مؤنث كلمة ميّت في اللغة العبرية.

والسخرية من اسم فيسبوك الجديد شملت حتى منظمة الإنقاذ الإسرائيلية "زاكا"، التي تعمل على ضمان دفن لائق لمن يتوفى من اليهود، والتي كتبت بدورها على تويتر: "لا تقلقوا، نحن نعمل على ذلك".
 
 
والخميس، أعلن رئيس مجموعة فيسبوك، مارك زاكربرغ، تغيير اسم الشركة الأم لشبكة التواصل الاجتماعي إلى "ميتا" لتعكس بشكل أفضل كل نشاطاتها، لكن اسم الشبكات المختلفة فيها سيبقى نفسه، وستحافظ شبكة فيسبوك وتطبيق إنستغرام وخدمة واتساب على أسمائها.
 
 
 
 
 
المصدر: الحرة
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