" بسبب معناه بالعبرية"... سخرية في إسرائيل من اسم فيسبوك الجديد

أثار الاسم الجديد لشركة فيسبوك، ميتا، سخرية على وسائل التواصل الاجتماعي في إسرائيل ولدى المتحدثين بالعبرية بسبب معنى الاسم الجديد فيها.



وتعني "ميتا" في اللغة العبرية "ميّت"، وكتبت الخبيرة التقنية، نيريت فايس، على تويتر أن اسم الشركة الجديد سيكون موضوعا للسخرية لسنوات طويلة بسبب معناه في العبرية".

In Hebrew, *Meta* means *Dead*

The Jewish community will ridicule this name for years to come. — Nirit Weiss-Blatt, PhD (@DrTechlash) October 28, 2021

وتشير "ميتا" إلى مؤنث كلمة ميّت في اللغة العبرية.



والسخرية من اسم فيسبوك الجديد شملت حتى منظمة الإنقاذ الإسرائيلية "زاكا"، التي تعمل على ضمان دفن لائق لمن يتوفى من اليهود، والتي كتبت بدورها على تويتر: "لا تقلقوا، نحن نعمل على ذلك".

والخميس، أعلن رئيس مجموعة فيسبوك، مارك زاكربرغ، تغيير اسم الشركة الأم لشبكة التواصل الاجتماعي إلى "ميتا" لتعكس بشكل أفضل كل نشاطاتها، لكن اسم الشبكات المختلفة فيها سيبقى نفسه، وستحافظ شبكة فيسبوك وتطبيق إنستغرام وخدمة واتساب على أسمائها.