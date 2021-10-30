ملياردير شهير: معظم رجال الأعمال دمهم تقيل

ظهر ملياردير مصري شهير في أحد برامج قناة "MBC مصر2" أمس، وقال للإعلامية التي استضافته في مقابلة استمرت أكثر من 23 دقيقة، تعرض "العربية.نت" فيديو عنها أدناه، إنه لا ينفق الكثير في اليوم "لأني بتغدى عند والدتي وبفطر عند والدتي، ولو خرجت في العشا بدفع 3000 أو 4000 جنيه، دلوقتي الأرقام ضربت خالص، كنا زمان بنخرج في الخروجة بـ 100 جنيه و50 جنيه و30 جنيه، دلوقتي الأصفار كترت" وفق تعبير المهندس نجيب ساويرس، مؤسس مهرجان جونة السينمائي، والوارد اليوم الجمعة بموقع مجلة Forbes الاقتصادية الأميركية، أن ثروته 3 مليارات و100 مليون دولار.وفي المقابلة قال ساويريس، البالغ 67 سنة: "أبويا كان بيديني 2 جنيه في الشهر، وكل اللي معايا في الفصل كانوا بياخدوا 10 جنيه، بس هو كان بيدينا 2 جنيه عشان يعلمنا نبقى ناشفين، وطلع صح، لكن أولادي مش فاكر الحقيقة، ومراتي هي اللي كانت بتديهم المصروف، وكانت إيديها أنشف مني لأني كنت هبوظهم" وفق الرجل الذي. قال أيضا، إنه لا يصادق رجال الأعمال "لأني بحب أهل الفن والشعر والأدب والكُتّاب.. بحس إني منتمي ليهم، بينما مجتمع رجال الأعمال معظمهم دمهم تقيل، ومليانين بالغيرة"، وفق تعبير الرجل الذي خفض مؤخرا أوقات عمله إلى 4 أو 6 ساعات يوميا "لأني كنت مجنون، بشتغل من 7 صباحا حتى 12 مساء، لا أبحث عن الفلوس الآن ولا مشروعات جديدة، بحاول أقضي وقتا مع العائلة وأولادي" فقط.